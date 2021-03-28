Türkiye Letonya maçı biletleri ne zaman çıkacak? Türkiye Letonya bilet fiyatları için önemli açıklama
Türkiye Letonya maçı için önemli açıklama geldi. Maçın seyircili oynanması için girişimlerde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), karşılaşmanın yüzde 15 kapasite ile seyircili oynanabileceğini duyurdu. Karşılaşma için özel protokoller uygulanacağını belirten TFF, HES kodunun zorunlu olacağını açıkladı. Peki, Türkiye Letonya bilet fiyatları ne kadar olacak ve Türkiye Letonya maçı biletleri ne zaman çıkacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Türkiye Letonya maçı için geri sayım sürerken, seyircili oynama ve bilet fiyatları için kritik açıklama geldi. Karşılaşmanın, stadyumun yüzde 15'ine denk gelen 11 bin 514 taraftarla oynanabileceğini açıklayan TFF, bilet fiyatları ve uygulanacak olan protokollerle ilgili bazı bilgilere yer verdi. Peki, Türkiye Letonya maçı ne zaman ve biletler ne zaman çıkacak? İşte, o bilgiler
TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Letonya maçı, 30 Mart Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma ekran başından canlı izlenebilecek.
TÜRKİYE LETONYA MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
TFF, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasiteyle seyirci alınacağını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ile HES kodunun zorunlu olacağı belirtildi.
Türkiye-Letonya karşılaşmasının biletleriyle ilgili detayların ayrıca ilan edileceği aktarıldı. 76.761 seyirci kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye - Letonya maçını 11.514 taraftar seyredecek.