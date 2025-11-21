Türkiye kurası sonrası Romanya’da panik var: Cehennem gibi olacak! Avrupa'nın, hatta belki de dünyanın en formda takımı

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşti.

Milliler, Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Ay-Yıldızlı takım bu finalden de galip ayrılırsa Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.

Gözden Kaçmasın Çekil yolumuzdan Lucescu Haberi görüntüle

RUMENLER EŞLEŞMELER MUTLU DEĞİL

Muhtemel rakipler arasındaki İsveç’e nazaran daha güçsüz bir rakip olan Romanya ise Türkiye ile eşleşmekten memnun değil.

Romanya basınında Türkiye kurası geniş yer bulurken, Gheorge Hagi, Adrian Mutu, Alexandru Maxim gibi isimler eşleşmeyi değerlendirdi. İşte Romanya basınındaki o değerlendirmeler;

HAGİ: ÇOK AMA ÇOK ZOR OLACAK

Galatasaray ve Romanya Milli Takımı'nın efsane futbolcusu Gheorge Hagi, DigiSports’a Türkiye kurasını değerlendirdi.

Haberin Devamı

Eşleşmenin zorluğundan bahseden Hagi, "Deplasmanda oynuyoruz, evimizde oynamıyoruz ve kesinlikle çok ama çok zor olacak, ama hiçbir şey imkansız değil. Önemli olan özgüven, inanç ve cesarete sahip olmak, harika bir maç çıkarmak. Güven ve ilhamla yaklaşıldığında, herkes elinden gelenin en iyisini yapmalı." dedi.

Milli futbolculara mesaj veren efsane isim, 'Bundan sonra, Mart ayına kadar kalan bu aylarda, her oyuncunun bu maçı düşünmesi gerekiyor. Elbette çok, çok iyi, yetenekli, çok yetenekli bir takımları var. Bunu televizyondaki bazı maçlarda gördüm ve çok iyi görünüyor. Ama yetenek eksikliğimiz de yok değil.

Önemli olan, tüm oyuncularımızın formda, sağlıklı ve çok iyi görünerek sahaya çıkması. Deneyimli, deneyimli, Avrupa'da büyük deneyime sahip oyunculara büyük ihtiyaç var. Çok iyi bir kadro kurabilmeyi, oyuncularımızın zihinsel ve fiziksel olarak hazır olmasını, teknik ve taktiksel olarak çok iyi olmasını umuyoruz. Herkesin en iyi performansını sergilemesini ve kesinlikle kendini aşmasını istiyoruz. ' ifadelerini kullandı.

'TEK AVANTAJLARI EVLERİNDE OYNAMALARI, AKSİ TAKDİRDE 50-50'

Haberin Devamı

"Evet, evlerinde oynuyorlar, seyircileri var ve bunun büyük bir avantaj olduğu açık. Ancak teknik olarak sahada iyi uluslararası deneyime sahip oyunculara ihtiyacımız var. Tek avantajları kendi sahalarında oynamaları, aksi takdirde 50-50.'

'ARDA VE KENAN SIRA DIŞI'

'En gençleri, yani 20 yaşındakiler en tehlikelileri. Onları tanıtma konusunda sorun yaşadığımızı görüyorum. Arda ve Kenan Yıldız iki sıra dışı oyuncu.'

"Türkiye'de oynamak Ianis Hagi için ek bir baskı olacak mı?" sorusuna Hagi şu cevabı verdi;

"Göreceğiz, neden böyle olsun ki? Bence kendini kanıtladı, uluslararası ve Avrupa maçları seviyesinde deneyimi olan bir oyuncu. Buna alışkın, sahada başa çıkabileceğini gösterdi. Tüm oyuncular bu baskıya hazırlıklı olmalı, bunun var olduğu ortada, belirleyici bir maç."

Haberin Devamı

ADRIAN MUTU: FAVORİ TÜRKLER

Romanya'nın bir diğer efsane futbolcularından olan ve şimdilerde teknik direktörlük yapan Adrian Mutu ise Türkiye eşleşmesinin zorluğuna dikkat çekti.

Mutu, Türkiye eşleşmesini şu sözlerle değerlendirdi; "İtalya ile birlikte en son favorilerim arasındaydı. Tabii ki Ukrayna'yı tercih ederdim, sonra Danimarka ve ardından Türkiye ve İtalya. (Türkiye yerine İtalya ile mi oynamayı tercih ederdin? sorusuna) Sanmıyorum, çünkü Türkiye ile olan maçlarımızda iyi bir performans sergiliyoruz, İtalya ile olanlarda ise değil.

‘İSTANBUL BİZİM İÇİN KORKUNÇ OLUR’

“Ancak, Türkiye takımı bana göre, bu dört takım arasında son yıllarda en büyük ilerleme kaydeden, en zorlu atmosferi olan ve rakibine en büyük baskıyı uygulayan takım. Umarım İstanbul'da oynamayız, bu bizim için korkunç olur, başka, daha küçük bir şehirde oynamayı tercih ederiz. Türkiye çok güçlü bir takım, Roma, Juventus, Inter ve Real Madrid'de oynayan oyuncuları var. Tarihsel olarak bizim lehimize olsa da, Türklerle her zaman zorlu maçlar oynadık, ama en azından benim zamanımda her seferinde kazandık.”

Haberin Devamı

‘TÜRKİYE’YE GEÇERSEK ŞANSIMIZ YÜKSEK’

“Şu anda durum böyle değil, favori Türkler. Türkiye'de çok zor olacak, ama genel olarak bu yol bana çok zor gelmiyor. Türkiye'yi geçersek, eleme şansımız çok yüksek olur. Türkiye'yi geçersek finalde favori olacağımızı düşünüyorum, Slovakya veya Kosova ile oynayacağımız maçlar, deplasman olsa bile, bizim için zor olmayacaktır. Slovakya ile karşılaşmayı tercih ederim, Kosova ile değil, çünkü orada da bizim için zor bir atmosfer var" dedi.

FEDERASYON YETKİLİSİ VOCHIN: TÜRKİYE'Yİ İSTEMEZDİM

Romanya Futbol Federasyonu Yetkilisi Andrei Vochin ise Türkiye eşleşmesi için katıldığı bir programda şunları söyledi;

"Endişelenmeyin, sakin olun. En kolay grupta elendiğimizde aynı stüdyodaydık. Duygusaldık. Avusturya ve Bosna ile birlikte elenmeyi umuyorduk ve onların gerisinde, 3. sırada bitirdik. Şimdi neden tam tersi olmasın? İyimser olalım. Kolay bir kura olamazdı. "Rumen takımının Transfermarkt'taki değeri nedir? Daha düşük reytingli bir takımla oynayamayacağımız açıktı. Tek zayıf takım Bosna, ama Bosna bizi hem iç sahada hem de deplasmanda iki kez yendi. Dürüst olmak gerekirse Türkiye'yi istemezdim. O zamanlar Avusturya ile gruptan çıkmayı da çok istiyordum. O zamanlar elemelerin yarısını kazandığımızı söylemiştim. Mircea da Türkiye'de teknik direktördü. Türk futbolunu herhangi bir Rumen teknik direktörden daha iyi biliyor, Şumudića gibi.'

Haberin Devamı

ALEXANDRU MAXIM: CEHENNEM GİBİ OLACAK

Türk futbolunu yakından tanıyan ve Romanya Milli Takım formasıyla 56 maçta 7 gol atan Gaziantep FK futbolcusu Alexandru Maxim, Türkiye kurasını değerlendirdi.

Ocak 2020'den beri Süper Lig'de forma giyen Maxim, "Bir his vardı içimde... Kura çekiminden önce Deian Sorescu'ya bile Türkiye'yi seçeceğimizi söylüyordum. Yazık... Bence Türkiye, özellikle de kendi sahalarında oynayacakları için, oynayabileceğimiz en değerli takım." dedi.

Türkiye maçı için 'cehennem' ifadesi kullanan Rumen futbolcu 'Türklerin kendi sahalarında çok güçlü olduklarını düşünüyorum. Nerede oynarlarsa oynasınlar, her yerde aynı atmosfer var. Bu açıdan bakıldığında cehennem gibi olacak! Türkler çok fanatik, takımlarına çok yardımcı oluyorlar. Büyük ihtimalle İstanbul'da, Galatasaray stadında oynamayı tercih edecekler.' sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

ADRIAN IENCSİ: AVRUPA'NIN HATTA DÜNYANIN EN FORMDA TAKIMI

Romanya U20 Milli Takımı Teknik Direktörü Adrian Iencsi ise Türkiye ile eşleşmekten memnun olmadığını ifade ederken 'Avrupa'nın hatta dünyadaki en formda takımı' sözlerini kullandı.

“Şanssızlık... gerek yoktu. Tüm takımlar güçlü. Hepimiz Ukrayna'yı istiyorduk çünkü kendi ülkelerinde oynamıyorlar ve bu Romanya için bir avantajdı. Çok güçlü bir milli takımla karşılaşacağız. Türkiye'nin çok deneyimli bir teknik direktörü var. Bence Türkiye, Avrupa'nın, hatta belki de dünyanın en formda takımı. Milli takım için başka bir maç, başka bir durum, başka bir an olacak. Belki Romanyalı futbolcular bu kampanyadan sonra daha büyük bir hırsla oynayacaklar. Lucescu'ya büyük güvenim var. Tecrübesi ve değeriyle böyle bir anı yönetebilir. Türkiye'deki şampiyonayı ve oyuncuları çok iyi tanıyor. Heyecanla beklenen ve büyük ilgi gören bir maç olacak.

Romanya, Türkiye'yi yenip Dünya Şampiyonası'na gitmeyi başarırsa, bu Amerika'daki Dünya Kupası'ndan sonra en önemli eleme olacak. Umarım Rumen taraftarlar da Türkiye'de olacaklar. Çocuklar destek görecekler ve baskıya alışkınlar. Türklerden daha iyi olduklarını kanıtlamalılar.

Kadroları açıkça üstün. Oyuncularının çoğu güçlü Avrupa liglerinde oynuyor. Birleşik, çok güçlü bir grup. Şu anda güçlü bir milli takım,”