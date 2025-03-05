Türkiye Kupası'nın sürpriz takımı İskenderunspor'da hedef yarı final

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Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu'nu namağlup ikinci sırada tamamlayıp çeyrek finale yükselen Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor, başarısını sürdürüp üst tura çıkmayı hedefliyor.

Kupa yolculuğuna 3. Lig ekibi Tire 2021'i 4-1 yenerek başlayan İskenderunspor, 5. turda karşılaştığı Trendyol Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor'u 1-0'lık skorla geçerek adını grup aşamasına yazdırdı.

İskenderun ekibi, A Grubu'ndaki maçlarında deplasmanda Trendyol 1. Lig ekibi Ankaragücü ile 1-1, sahasında Süper Lig temsilcisi Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı, Trendyol 1. Lig takımı Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü de deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Grubunu 7 puanlı Trabzonspor'un ardından 5 puanla namağlup ikinci sırada tamamlayan İskenderunspor, çeyrek finale yükseldi.

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Takımın organizasyondaki başarısı ve oynadığı futbol, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ilçedeki taraftarların yüzünü güldürdü.

Antrenmanlarını sürdüren İskenderunspor'un çeyrek finaldeki rakibi yarın Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşecek kurayla belli olacak.

BAŞKAN BOLAT: FUTBOLCULARIMIZIN ELİNDEN GELENİ YAPACAĞINA İNANIYORUZ

İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat, AA muhabirine, çeyrek finalde Beşiktaş, Fenerbahçe ya da TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacaklarını söyledi.

Müsabakalarda iyi mücadele ettiklerini dile getiren Bolat, "Namağlup çeyrek finale çıktık. Çok mutluyuz, hedefimize ulaştık. İnşallah yarı finale de çıkacağız. Bu şehir için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Yarı finale çıkmak zor ama İskenderunspor zoru başaran bir takım." dedi.

Bolat, kupadaki başarı sonrası futbolculara transfer tekliflerinin arttığını anlattı.

TEKNİK DİREKTÖR AKPUNAR: BÜYÜK BAŞARIYDI

Teknik direktör Metin Akpunar da büyük başarıya imza attıklarını ifade ederek, "Kupada çocuklarımız bir ilki gerçekleştirdi. Bu gruptan namağlup, Trabzonspor'un ardından ikinci çıkmak çok büyük başarıydı. Çocuklar isimlerini İskenderun'un futbol tarihine altın harflerle yazdırdı." diye konuştu.

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Futbolculardan Mehmet Manış çeyrek final maçına hazırlandıklarını belirterek "Rakibimizin Beşiktaş ya da Fenerbahçe olmasını çok isterim." dedi.

Kadir Turhan da maçlarda tecrübe kazandıklarını vurgulayarak "Kupada herkes elinden geleni sonuna kadar yaptı. Gündem oluşturduğumuzu düşünüyorum. Çeyrek finalde elimizden geleni yapıp ilçeye güzel sonuçla döneceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.