MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriTürkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
GeriBasketbol Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 12.02.2020 - 23:28,Son Güncelleme:/

Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'in ikinci eşleşmesi de belli oldu.

Bu sezon yeni formatta oynanan kupanın çeyrek final maçları tamamlandı.

Türk Telekom, sahasında ağırladığı Pınar Karşıyaka'yı 62-56 yenerek kendi evinde oynanacak Dörtlü Final'e kalmaya hak kazandı.

Günün ikinci maçında ise Fenerbahçe Beko, Teksüt Bandırma'yı 100-70'le geçerek Dörtlü Final'e kaldı.

Böylece Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'de birbirlerine rakip oldu.

Çeyrek finalde rakiplerini dün oynanan karşılaşmalarda geçen Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray Doğa Sigorta, Dörtlü Final'in diğer maçında karşılaşacak.

Ankara'da 14-16 Şubat'ta düzenlenecek Dörtlü Final'in maç programı şöyle:

14 Şubat Cuma:

17.30 Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray Doğa Sigorta
20.30 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle