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Türkiye Kupası'nda VAR sistemi kullanılıyor mu sorusu merak konusu oldu. Süper Lig'de her maç kullanılan VAR sisteminin, Ziraat Türkiye Kupası'nda olup olmadığı taraftarlar tarafından merak edildi. Peki, Türkiye Kupası'nda VAR hakemi var mı? Türkiye Kupası'nda VAR sistemi kullanılıyor mu? İşte, o detaylar

TÜRKİYE KUPASINDA VAR SİSTEMİ KULLANILIYOR MU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 26.08.2024 tarihli ve 16 sayılı toplantısında aldığı karar doğrultusunda, 2024-2025 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nü açıkladı. Açıklanan statüye göre, Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında VAR sistemi uygulanmayacak.

VAR, yalnızca çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarında kullanılacak.