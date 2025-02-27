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Türkiye Kupası'nda VAR hakemi var mı? Türkiye Kupası'nda VAR sistemi kullanılıyor mu?

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye Kupası#Türkiye Kupası Var#Var Sistemi
Türkiye Kupasında VAR hakemi var mı Türkiye Kupasında VAR sistemi kullanılıyor mu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 17:34

Türkiye Kupası'nda VAR sistemi bulunuyor mu sorusu, pek çok futbolseverin araştırdığı konu oluyor. VAR sisteminin ilk çıktığı dönemde Türkiye Kupası'nda da kullanılmaya başlanan Video Yardımcı Hakem sistemi, şu dönemde var olup olmadığı ile merak ediliyor. Peki, Türkiye Kupası'nda VAR hakemi var mı? Türkiye Kupası'nda VAR sistemi kullanılıyor mu? İşte, o detaylar

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Türkiye Kupası'nda VAR sistemi kullanılıyor mu sorusu merak konusu oldu. Süper Lig'de her maç kullanılan VAR sisteminin, Ziraat Türkiye Kupası'nda olup olmadığı taraftarlar tarafından merak edildi. Peki, Türkiye Kupası'nda VAR hakemi var mı? Türkiye Kupası'nda VAR sistemi kullanılıyor mu? İşte, o detaylar

TÜRKİYE KUPASINDA VAR SİSTEMİ KULLANILIYOR MU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 26.08.2024 tarihli ve 16 sayılı toplantısında aldığı karar doğrultusunda, 2024-2025 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nü açıkladı. Açıklanan statüye göre, Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında VAR sistemi uygulanmayacak.

VAR, yalnızca çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarında kullanılacak.

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#Türkiye Kupası#Türkiye Kupası Var#Var Sistemi

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