Türkiye Kupası'nda son 16 turu maç programı açıklandı

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabaka programı belli oldu. Karşılaşmalar 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak. Sahası boş bırakılan müsabakaların hangi sahalarda oynanacağı daha sonra ilan edilecek.
Türkiye Kupası Son 16 Turu maçları programı şu şekilde:
17 Ocak Salı:
14.30 Demir Grup Sivasspor - Teco Karacabey Belediye Spor
17.30 Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor
20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray
18 Ocak Çarşamba:
14.30 Vavacars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir
17.45 MKE Ankaragücü - Beşiktaş
20.30 Hangikredi Ümraniyespor - Trabzonspor
19 Ocak Perşembe:
17.30 Gaziantep FK - Arabam.com Konyaspor
20.30 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK, VAR KULLANILACAK
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşmalar, tek maç eleme usulüyle oynanacak ve kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek. Kupada bu aşamadan itibaren VAR sistemi de kullanılacak.