Türkiye Kupası'nda son 16 turu maç programı açıklandı

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabaka programı belli oldu. Karşılaşmalar 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak. Sahası boş bırakılan müsabakaların hangi sahalarda oynanacağı daha sonra ilan edilecek.

Türkiye Kupası Son 16 Turu maçları programı şu şekilde:

17 Ocak Salı:

14.30 Demir Grup Sivasspor - Teco Karacabey Belediye Spor

17.30 Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor

20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray

18 Ocak Çarşamba:

14.30 Vavacars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir

17.45 MKE Ankaragücü - Beşiktaş

20.30 Hangikredi Ümraniyespor - Trabzonspor

19 Ocak Perşembe:

17.30 Gaziantep FK - Arabam.com Konyaspor

20.30 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK, VAR KULLANILACAK

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşmalar, tek maç eleme usulüyle oynanacak ve kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek. Kupada bu aşamadan itibaren VAR sistemi de kullanılacak.

Haberin Devamı