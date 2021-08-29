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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.08.2021 - 12:43 | Son Güncelleme:

Türkiye Kupası'nda maç programı açıklandı

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Türkiye Kupası'nda maç programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu müsabakaları programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7 ve 8 Eylül tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

7 Eylül Salı:
15.00 Batman Petrolspor-Hendekspor (Batman)

8 Eylül Çarşamba:
15.00 76 Iğdır Belediyespor-Orduspor 1967 (Van Atatürk)
15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Çankaya (Siirt Atatürk)
15.30 Karaman Belediyespor-Kahta 02 (Kemal Kaynaş)
16.00 Kuşadasıspor-Modafen (Stat henüz açıklanmadı)

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