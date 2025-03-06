Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı! Fenerbahçe ile Galatasaray çeyrek finalde eşleşti

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Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi yapıldı.

Çeyrek finalde, gruplarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Beşiktaş seri başı oldu. Bu takımlar, gruplarını ikinci sırada bitiren İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Bodrum FK ile eşleşti.

Kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriliyo. Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimini tamamlandı.

ÇEYREK FİNALDE DEV EŞLEŞME

Yapılan kura neticesinde Fenerbahçe ile Galatasaray çeyrek finalde birbirlerinin rakibi oldu. Fenerbahçe, Galatasaray'ı hafta içi kupada ağırladıktan sonra, Süper Lig'de Trabzonspor'u konuk edecek. Galatasaray ise Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olduğu maçın ardından hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanına gidecek

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YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ DE BELLİ OLDIU

Yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Türkiye Kupası'nda yarı finalinde Konyaspor-İskenderunspor maçının galibi ile Beşiktaş-Göztepe maçını galibi, Konyaspor-İskenderunspor maçının kazananı ile Fenerbahçe-Galatasaray müsabakasının kazananın birbirleriyle eşleşecek.

İŞTE EŞLEŞMELER

Trabzonspor - Sipay Bodrumspor

Konyaspor - İskenderunspor

Fenerbahçe - Galatasaray

Beşiktaş - Göztepe

MAÇ TARİHLERİ

Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalar, seri başı takımların ev sahipliğinde 1, 2 veya 3 Nisan’da oynanacak. Yarı final müsabakaları ise 22, 23 ve 24 Nisan’da olacak.