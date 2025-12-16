×
Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye Kupası#Galatasaray#Trabzonspor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 12:12

Türkiye Kupası’nda 17 Aralık Çarşamba ve 18 Aralık Perşembe günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Grup Aşaması, 17, 18 ve 23, 24 Aralık'ta oynanacak 1. hafta müsabakalarıyla başlayacak.

Merkez Hakem Kurulu, 17 Aralık Çarşamba ve 18 Aralık Perşembe günü oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

17 Aralık - Çarşamba

15.00 | Fatih Karagümrük - İstanbulspor : Abdullah Buğra Taşkınsoy
18.00 | Rizespor - Gaziantep FK : Batuhan Kolak
20.30 | Trabzonspor - Alanyaspor : Mehmet Türkmen

18 Aralık - Perşembe

17.30 | Gençlerbirliği - Bodrum FK : Muhammet Ali Meteoğlu
20.30 | Galatasaray - Başakşehir Halil Umut Meler

