Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Güncelleme Tarihi:
Ziraat Türkiye Kupası'nda Grup Aşaması, 17, 18 ve 23, 24 Aralık'ta oynanacak 1. hafta müsabakalarıyla başlayacak.
Merkez Hakem Kurulu, 17 Aralık Çarşamba ve 18 Aralık Perşembe günü oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.
17 Aralık - Çarşamba
15.00 | Fatih Karagümrük - İstanbulspor : Abdullah Buğra Taşkınsoy
18.00 | Rizespor - Gaziantep FK : Batuhan Kolak
20.30 | Trabzonspor - Alanyaspor : Mehmet Türkmen
18 Aralık - Perşembe
17.30 | Gençlerbirliği - Bodrum FK : Muhammet Ali Meteoğlu
20.30 | Galatasaray - Başakşehir Halil Umut Meler