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Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Ziraat Türkiye Kupası#Hakem#MHK
Türkiye Kupasında hakemler açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 12:24

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında 1. hafta, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında 1. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın:

A Grubu

13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor: İlker Yasin Avcı

15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Reşat Onur Coşkunses

D Grubu

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: Halil Umut Meler

21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor: Raşit Yorgancılar

8 Ocak Çarşamba:

D Grubu

13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK: Yiğit Arslan

C Grubu

15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu

20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

A Grubu

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18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

9 Ocak Perşembe:

B Grubu

13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun

18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe

20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

C Grubu

15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi

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#Ziraat Türkiye Kupası#Hakem#MHK

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