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Türkiye Kupası'nda finalini tribün dağılımı yapıldı! Hangi takım hangi tribünde olacak?

Güncelleme Tarihi:

#Ziraat Türkiye Kupası#Beşiktaş#Trabzonspor
Türkiye Kupasında finalini tribün dağılımı yapıldı Hangi takım hangi tribünde olacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 17:10

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin tribün dağılımı yapıldı.

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Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki karşılaşmada Beşiktaş taraftarları doğu ve kuzey, Trabzonspor taraftarları ise batı ve güney tribünlerinde yer alacak.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Final maçı 23 Mayıs Perşembe günü saat 20.45’te oynanacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki final maçının tribün dağılımı bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle yapıldı.

Siyah-beyazlı taraftarlar doğu ve kuzey tribününde yer alacak. Bordo-mavili taraftarlar ise batı ve güney tribününde takımlarına destek olacak.

Türkiye Kupasında finalini tribün dağılımı yapıldı Hangi takım hangi tribünde olacak

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#Ziraat Türkiye Kupası#Beşiktaş#Trabzonspor

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