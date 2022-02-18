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Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

#Anadolu Efes#Fenerbahçe Beko#Türkiye Kupası
Türkiye Kupasında finalin adı belli oldu: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

Türkiye Kupası yarı final maçında Darüşşafaka'yı 96-71 yenerek finale yükselen Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

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Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası yarı final maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka’yı 96-71 mağlup etti. Turnuvada finale yükselen Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’nun rakibi oldu.

Maça etkili başlayan Anadolu Efes, Bryant, Micic ve Beaubois ile bulduğu sayılarla maçın ilk dakikalarında 13-2 öne geçti. Larkin’in üst üste attığı 3’lükler ve Moerman’ın skor katkısıyla oyuna hakim olan Anadolu Efes, ilk çeyreği 28-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Anadolu Efes, set hücumlarından bulduğu sayılarla 13’ncü dakikada skoru 34-22’ye getirdi. Maçta sayı üretmekte zorlanan Darüşşafaka, oyun disiplininden kopunca ilk yarı Anadolu Efes’in 54-32 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyrekte Anadolu Efes hücumdaki etkinliğini arttırarak, farkı açtı. Bu çeyrekte Micic ve Bryant’ın sayılarıyla etkili olan Anadolu Efes, son çeyreğe 79-47’lik skorla girdi.

Son çeyrekte etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, parkeden 96-71 galip ayrıldı.

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SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Aytuğ Etki, Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik

ANADOLU EFES: Bryant 26, Moerman 5, Pleiss 8, Beaubois 9, Micic 13, Larkin 16, Yiğitcan Saybir 6, Doğuş Balbay, Ömer Can İlyasoğlu, Ahmet Buğrahan Tuncer 11, Erten Gazi, Akif Egemen Güven 2 

DARÜŞŞAFAKA: Caupain 7, Olaseni 8, Pineiro 14, Doğuş Özdemiroğlu 7, Boothe 5, Eren Has, Troy Selim Şav 5, Ege Özçelik 6, Ragıp Berke Atar 6, Cullough 7, Can Maxim Mutaf 2, Sinan Güler 4 

1’İNCİ PERİYOT: 28-15

DEVRE: 54-32

3’ÜNCÜ PERİYOT: 79-47

5 FAULLE ÇIKAN: 31.45 Akif Egemen Güven (Anadolu Efes)

DİSKALİFİYE: 23.41 Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka)

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#Anadolu Efes#Fenerbahçe Beko#Türkiye Kupası

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