Türkiye Kupası'nda finale ilk adımı hangi takım atacak? iddaa oynayanların %14'ü...

Bu bir ilandır

ANTALYASPOR - ALANYASPOR

Fenerbahçe karşısında ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı 5 dakikada 2-1'e getiren Antalyaspor, son anlarda 1 puana razı olmuştu.

Stoper Bahadır Öztürk sakat, orta sahadan Hakan Özmert cezalı. Sinan Gümüş maç saati netleşecek.

Tecrübeli Alman yıldız Lukas Podolski, 4 lig maçında süre aldı ve 3 gole katkı (1 gol - 2 asist) yaptı.

Alanyaspor ise 1-0 önde kapattığı Beşiktaş maçında Burak Yılmaz'ın gollerine engel olamayıp ligde üst üste 4. karşılaşmasından puansız ayrılmıştı.

Djalma Campos'un sakatlığı sürüyor. Juanfran uzun bir aranın ardından takımla çalışmalara başladı ama maç kadrosunda olması beklenmiyor.

TD Erol Bulut'un "Efecan, Bakasetas & Fernandes" üçlüsünün önünde Cisse ile maça başlaması şaşırtıcı olmaz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Son 4 resmi maçını kaybeden Alanyaspor, deplasmanda oynadığı son 5 resmi maçın ise sadece 1'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. (1 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- İki takım arasında oynanan son 6 resmi maçın sadece 1'ini Alanyaspor kazandı, hazırlık maçları da dahil edildiğinde ise son 6 maçta galibiyetleri yok!

- Antalyaspor, Tamer Tuna yönetiminde çıktığı 11 resmin maçın yalnızca 1'inde sahadan puansız ayrıldı. (4 galibiyet - 6 beraberlik)

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Podolski'nin Inter günlerinden! İlk golünü hatırlayalım...

