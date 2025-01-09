Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında! Şampiyon Oranlar Misli'de

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabakada Anıl Usta ve Murat Ergin Gözütok yardımcı hakem olarak görev yapacak.

İKİ TAKIM DA KUPAYA KATILMAMA KARARINDAN VAZGEÇTİ

Hem Kasımpaşa hem de Fenerbahçe, kupa müsabakaları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na kupada yer almayacaklarına dair başvuru yapmış, yapılan görüşmeler sonucu Kasımpaşa 5. tur maçına U19 takımıyla çıkarak gruplara kalmayı başarmıştı. Kasımpaşa'nın Fenerbahçe karşısına da U19 takımıyla çıkabileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe'de ise başkan Ali Koç, dün yaptığı basın toplantısında kupaya katılacaklarını duyurdu.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

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Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra takımla antrenmanlara başlayan Oğuz Aydın ile sakatlığı sebebiyle Atakaş Hatayspor karşısında kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin'in oynayıp oynamayacağına teknik ekip karar verecek.

KUPADA 2. RANDEVU

İki ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne dek bir kez karşılaştı. 2020-2021 sezonunda son 16 turunda eşleşen iki ekibin mücadelesinden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Kasımpaşa – Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken notlar

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan son 10 maçı Fenerbahçe kazandı.

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile oynadığı son 8 resmi maçın 7’sinin ilk yarılarını yenik kapattı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynadığı son 25 resmi maçta 22’sini kazanmayı başardı.

Kasımpaşa iç sahada oynadığı son 9 resmi maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Fenerbahçe’nin deplasmanda oynadığı son 5 resmi maçın 4’ünde ilk yarılar berabere bitti.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %28’i Fenerbahçe’nin ilk yarıyı önde bitirmesini bekliyor.

MİSLİ YAZARI SAFA CAN KONUKSEVER’İN YORUMU

Kasımpaşa bir önceki turda U19 takımı ile Gençlerbirliği'ni elemişti. Fenerbahçe karşısına da öyle çıkacaklar. Sarı-Lacivertliler ise dün Başkan Ali Koç'un basın toplantısında açıkladığı üzere A takımla bu maçta yer alacak. Elbette Mourinho, çok geniş çaplı bir rotasyon yapacaktır. Fenerbahçe, karşısında genç oyunculardan oluşan bir rakip karşısında en az 3 farklı kazanır.