Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde derbi olacak!

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Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması dünkü maçlarla tamamlandı ve çeyrek finale çıkan 8 ekip belli oldu.

Kupada çeyrek ve yarı final kura çekimi 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30’da TFF Riva Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

Kurada gruplarını ilk sırada bitiren 4 ekip seri başı olacak. Çeyrek final tek maç üzerinden, seri başı takımların sahasında oynanacak. Aynı gruptan çıkan takımlar çeyrek final aşamasında birbirleri ile karşılaşmayacak.

Bu nedenle G.Saray mutlaka F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon’dan biriyle karşılaşacak. Yarı final etabı da yine tek maç üzerinden oynanacak. Ayrıca çeyrek finalden itibaren maçlarda VAR uygulaması olacak.

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