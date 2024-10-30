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Türkiye Kupası'nda bir sürpriz daha! 3. Lig ekibi, 1. Lig takımını eledi

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#Türkiye Kupası#Futbol#Orduspor
Türkiye Kupasında bir sürpriz daha 3. Lig ekibi, 1. Lig takımını eledi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 23:56

3. Lig temsilcisi 52 Orduspor FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek 4. tura yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 3. Lig temsilcisi 52 Orduspor FK, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek 4. tura yükseldi.

2 Orduspor FK'ye Türkiye Kupası'nda turu getiren golü 77. dakikada Harun Özcan kaydetti.

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Stat: Yeni Ordu

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Kemal Elmas, Güner Mumcu Taştan

52 Orduspor FK: Egeberk Gabel, Hüseyin Furkan Uslu, Nazmi Candoğan (Dk. 46 Faruk Öcal) Yunus Emre Köse, Ali Kemal Başaran, Enes Yetim, Bilal Gülden, Ufuk Özcan (Dk. 83 Uğur Ayhan), Mustafa Yılmaz (Dk. 68 Kadir Ari), Harun Özcan (Dk. 90+3 Rıdvan Tekkeşin), Yusuf Atasoy (Dk. 68 Emre Gemici)

Şanlıurfaspor: Tokotaev, Fatih Eren, Nafican Yardımcı, Efe Arda Koyuncu, Atakan Aybastı, Salih Şen, Mahmut Küçük (Dk. 46 Furkan Şamil Çetin), Ofosu, Ashkovski, Mehmet Coşkun, Ahmet Gökbayrak

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Gol: Dk. 76 Harun Özcan (52 Orduspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 29 Nazmican Doğan, Dk. 85 Bilal Gülden, Dk. 90+4 Ali Kemal Başaran, Dk. 90+5 Uğur Ayhan (52 Orduspor FK), Dk. 47 Efe Arda Koyuncu (Şanlıurfaspor)

 

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#Türkiye Kupası#Futbol#Orduspor

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