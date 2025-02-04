Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ın rakibi Kırklarelispor! Maçın heyecanı Şampiyon Oran farkıyla Misli’de

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında bu akşam Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ GRUPTA 2. SIRADA

Kupaya deplasmanda Sivasspor karşısında alınan galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.

KIRKELİSPOR’UN KUPA YOLU

Kupaya 2. turda dahil olan Kırklarelispor, sırasıyla Yozgat Belediyesi Bozokspor (2-0), Yeşil Yalova FK (4-0), Yeni Mersin İdman Yurdu (2-0) ve Süper Lig ekibi Adana Demirspor'u (2-0) yenerek adını grup aşamasına yazdırmıştı. Yeni formatıyla oynanan kupadaki ilk maçında sahasında Süper Lig ekibi Bodrum FK ile karşı karşıya gelen Kırklarelispor, rakibiyle 4-4 berabere kalmıştı. Yeşil-beyazlılar, grupta 1 puanla 4. sırada bulunuyor.

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MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Onur, Emirhan, Uduokhai, Bakhtiyor, Salih, Joao Mario, Muçi, Chamberlain, Semih, Mustafa

Kırklarelispor: Mızhat, Oğuz, Burak, Muammer, Hüseyin, Erdem, Muhammet, Okan, Semih, Taşkın, Cemil

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Beşiktaş, sahasında oynadığı son 5 maçta mağlup olmadı.

Beşiktaş'ın son 4 maçında ilk yarılar berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın son 10 maçının 6'sı 2.5 alt bitti.

Kırklarelispor, son 4 maçtır kazanamazken bunların son ikisinde mağlup oldu.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %24’ü ev sahibi ekibin kazanmasını bekliyor.

MİSLİ YAZARI SABRİ UGAN'IN YORUMU

Şampiyonluk yarışından uzakta kalan Beşiktaş’ın Avrupa’ya çıkış biletlerinden birisi de Türkiye Kupası. Kırklarelispor lig grubunun rahat takımlarından birisi. Gücü oranında rakiplerle boy ölçüşebilse de, normal şartlarda Beşiktaş nasıl bir kadroyla çıkarsa çıksın maçın favorisi. Bu tip karşılaşmalarda zaman zaman sürprizlere de tanık olabiliyoruz ama Beşiktaş’ın handikaplı galibiyeti mantıklı bir sonuç olur.

ŞAMPİYON ORANLAR

Kullanıcılarına Şampiyon Oranlar sunan Misli'de bu maça yüksek oran farkıyla oynayabilirsiniz. Buna göre zorlu karşılaşmada Beşiktaş'ın kazanırına 1.07 yerine 1.10 oran verilirken maçın beraberliği 6.16 yerine 6.34 oranla gösteriliyor. Mücadeleyi Kırklarelispor'un kazanmasına ise 11.60 yerine 11.94 oran veriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

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KIRKLARELİSPOR İLE İLK RESMİ MAÇ

Beşiktaş ile Kırklarelispor, ilk kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden yeşil-beyazlılarla ilk kez bir resmi maçta kozlarını paylaşacak.

KARŞILAŞMA ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDA

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'ndaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle Kırklarelispor maçını evinden uzakta oynayacak. Siyah-beyazlı kulüp, daha önce yapılan açıklamayla mücadelenin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurmuştu.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDA SON 2 MAÇTA 2 KUPA

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı son iki karşılaşmada 2 kupa kazanmayı başardı. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, 11. kez şampiyonluğa ulaşmıştı. Bu sezon başında ise Turkcell Süper Kupa'da yine aynı statta Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini 5-0 yenerek kupaya uzanmıştı.

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KIRKLARELİSPOR'UN EN GOLCÜSÜ OKAN DERİCİ

Kırklarelispor'da takımın en golcüsü, orta saha oyuncusu Okan Derici olarak göze çarpıyor. Bu sezon ligde ve kupada 24 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 11 gol kaydetti.

Almanya'da Wieseck takımının altyapısında yetişen tecrübeli futbolcu, 2011 yılında Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray'a transfer olmuştu. Okan Derici'nin kariyerinde RW Erfurt, Konyaspor, Altınordu, Ümraniyespor, Gaziantep FK ve Denizlispor takımları da bulunuyor.

BEŞİKTAŞ’IN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta Kırklarelispor karşısında birçok oyuncu formasından uzak kalacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi'nin yanı sıra tedavisi devam eden Bakhtiyor Zaynutdinov'un kupa maçında forma giymesi beklenmiyor.

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Öte yandan, siyah-beyazlı takımda transferleri resmen açıklanan Cher Ndour ve Al Musrati takımdan ayrıldı.