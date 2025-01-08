Türkiye Kupası'nda ağızları açık bırakan maç: Kırklarelispor ile Bodrum FK karşılaştı, 8 gol atıldı! Volkan Demirel şaşırdı...

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TFF 2. Lig Beyaz Grup takımı Kırklarelispor ile teknik direktörlüğünü Volkan Demirel'in yaptığı Süper Lig ekibi Sipay Bodrum FK, Türkiye Kupası D Grubu'nda kozlarını paylaştı.

Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanan ve hakem Yiğit Arslan'ın yönettiği maç, 4-4'lük beraberlikle sonuçlandı.

Kırklarelispor 4-4 Bodrum FK

GOL: 6', 19', 45+2', Okan Derici, 48' Eray Karataş - 31', 33' Oğulcan Başol, 37' Gökdeniz Bayrakdar, 72' Celal Dumanlı

2-0'DAN ÖNCE 2-2, SONRA 3-2 OLDU

Kırklarelispor, 6. ve 19. dakikalarda Okan Derici'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti. Bodrum FK ise 31. ve 33. dakikalarda fileleri sarsan Oğulcan Başol ile eşitliği sağladı.

OKAN DERİCİ HAT-TRICK YAPTI

37. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturan Gökdeniz Bayrakdar, konuk ekibi 3-2 öne geçirdi. İlk yarının bitimine kısa bir süre kala bir kez daha Okan Derici sahneye çıktı ve 45+2. dakikada skora 3-3'lük beraberliği getirdi.

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SON SÖZ CELAL DUMANLI'DAN

İkinci yarıya da hızlı bir başlangıç yapan Kırklarelispor, 48. dakikada Eray Karataş ile 4-3 öne geçti. Bodrum FK, Karataş'ın golüne 72. dakikada Celal Dumanlı ile cevap verdi ve durum 4-4'e geldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve çılgın maç 4-4'lük eşitlikle sona erdi.

Bu skorun ardından taraflar grup etabına 1'er puanla başladı.

Bodrum FK, kupanın 2. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Kırklarelispor ise Beşiktaş deplasmanına çıkacak.