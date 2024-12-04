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Türkiye Kupası'nda 9-0'lık tarihi galibiyet! Beşiktaş detayı...

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#Futbol#Türkiye Kupası#Konyaspor
Türkiye Kupasında 9-0lık tarihi galibiyet Beşiktaş detayı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 20:04

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Süper Lig ekibi Konyaspor, 2. Lig ekibi Kepezspor'u 9-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Süper Lig ekibi Konyaspor, 2. Lig ekibi Kepezspor ile karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor 9-0'lık skorla kazandı ve bir üst tura çıktı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 45+1. dakikalarda Blaz Kramer, 11, 69 ve 85. dakikalarda Melih Bostan, 35. dakikada Prip, 42. dakikada Tunahan Taşçı, 77. dakikada Danijel Aleksic ve 89. dakikada Melih İbrahimoğlu kaydetti.

Konyaspor - Kepezspor maçı, Beşiktaş'ın Çorluspor karşısında aldığı 10-0'lık galibiyetinin ardından Türkiye Kupası'ndaki en gollü ikinci maç oldu.

Türkiye Kupasında 9-0lık tarihi galibiyet Beşiktaş detayı...

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MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Prip'in sağ köşeden kullandığı köşe vuruşunda Kramer kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

11. dakikada Prip şık çalımları ile ceza alanı içerisinde topu Melih Bostan'a aktardı. Melih Bostan bekletmeden vuruşunda golü buldu. 2-0

34. dakikada Adem Kabak'ın pasında ceza alanına ilerleyen Prip çalımlarla defans oyuncuları geçti. Prip'in sağ köşeye düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

42. dakikada Melih İbrahimoğlu topu kazanarak ceza alanı içerisinde Tunahan Taşçı'ya aktardı. Tunahan kaleye gönderdiği şutla golü buldu. 4-0

45+1. dakikada ceza alanı içerisinde Melih İbrahimoğlu'nun pasıyla topla buluşan Kramer düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 5-0

69. dakikada seri paslarla ceza alanına giren Konyaspor'da Aleksic altı pasta topu Melih Bostan'a aktardı. Melih boş kaleye şutunda golü buldu. 6-0

77. dakikada Ndao'nun sağ kanattan ceza alanına topu Aleksic'e gönderdi. Aleksic'in şutunda top ağlarla buluştu. 7-0

84. dakikada Aleksic'in ceza alanı içerisinde Melih Bostan'a gönderdiği topta Melih golü buldu. 8-0

88. dakikada Melih Bostan'ın pasında Melih İbrahimoğlu topla buluştu. Melih İbrahimoğlu'nun boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 9-0

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#Futbol#Türkiye Kupası#Konyaspor

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