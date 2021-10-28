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Türkiye Kupası'nda 8 gollü müthiş maç! Altınordu uzatmada turladı

#Türkiye Kupası#Altınordu#Büyükçekmece Tepecikspor
Türkiye Kupasında 8 gollü müthiş maç Altınordu uzatmada turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Altınordu, Büyükçekmece Tepecikspor'u uzatmaya giden maçta 5-3 mağlup ederek adını 4. tura yazdırdı.

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TFF 1. Lig ekibi Altınordu, Türkiye Kupası 3. tur maçında TFF 3. Lig ekibi Büyükçekmece Tepecikspor'u konuk etti.Normal süresi 3-3 sona eren maçı Altınordu uzatmalarda bulduğu gollerle 5-3 mağlup etti ve 4. tura yükseldi.

Maçın ilk yarısını Burak ve Muzaffer’in golleriyle 2-0 önde kapatan İzmir ekibi ikinci yarıda Berkay, Yasin ve Erçağ’ın gollerine engel olamayınca 3-2 geriye düştü. Müsabakada 89’uncu dakikada Hüsamettin’le skora denge getiren Altınordu, uzatma bölümünde 104’üncü dakikada Enis ve 118’inci dakikada Ahmet İlhan’ın golleriyle skoru 5-3’e getirdi ve bir üst tura adını yazdırdı..

Uzatmanın son bölümünde sakatlanan Burak İnce, oyuna devam edemediği için Altınordu müsabakayı 10 kişi tamamladı.

Türkiye Kupası'nda günün sonuçları şu şekilde:

Ümraniyespor 3-1 Kahramanmaraşspor
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Fatih Tokail, Ahmet Şimşek, Güner Mumcu Taştan
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Yiğithan Güveli, Emre Nefiz, Faruk Can Genç, Yunus Emre Mertoğlu (Dk. 62 Napoleoni), Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 90 Emre Gültekin), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 46 Serkan Göksu), Tahsin Hacımustafaoğlu (Dk. 72 Bammou), Kehinde, Mrsic (Dk. 106 Camara)
Kahramanmaraşspor: Deniz Çınar, Celil Çelikel (Dk. 66 Mustafa Öztürk), Birkan Öksüz (Dk. 91 Emre Bayram), Enis Durak, Ramazan Övüç, Alican Karadağ, İshak Doğan, Halil İbrahim Esen (Dk. 104 Mert Çakar), Emre Özkan, Deniz Yılmaz, Özcan Atalay
Goller: Dk. 54 Emre Nefiz, Dk. 97 Napoleoni, Dk. 119 Emre Gültekin (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 72 Emre Özkan (Kahramanmaraşspor)
Kırmızı kart: Dk. 58 Kehinde (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Deniz Yılmaz, Dk. 43 Emre Özkan, Dk. 79 İshak Doğan, Dk. 119 Alican Karadağ (Kahramanmaraşspor), Dk. 81 Emre Nefiz, Dk. 96 Bammou (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Gençlerbirliği 3-1 Pendikspor
Stat: Eryaman
Hakemler: Volkan Okur, Murat Temel, Emrah Uluçay
Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Furkan Şeker, Metehan Mert, Abdullah Şahindere, Musa Şahindere, Rahmetullah Berişbek (Dk. 90 2 Berkay Göçmen), Gökhan Gül (Dk. 67 Ulusoy Mert Kabasakal), Serdarcan Eralp, Muhammed Bayır, Sallalich (Dk. 66 Sami Gökhan Altıparmak), İlker Karakaş (Dk. 78 Baran Başyiğit)
Pendikspor: Emre Aydın, Süheyl Çetin (Dk. 65 Kerem Kaya), Doğan Can Otman (Dk. 46 Erman Bulucu), Burak Aydın (Dk. 65 Fırat Güllü), Uğur Uçar, Kadir Salih, Çağrı Giritlioğlu, Bekir Karadeniz (Dk. 72 Mertcan Akkaya), Osman Burak Destan, Enes İslam İlkin, Volkan Okumak
Goller: Dk. 52 İlker Karakaş, Dk. 59 Sallalich, Dk. 90 Sami Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği), Dk. 77 Enes İslam İlkin (Pendikspor)
Kırmızı kart: Dk. 80 Metehan Mert (Gençlerbirliği)

Altınordu 5-3 Büyükçekmece Tepecikspor
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Ersin Erbay, Muratcan Ilgaz
Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Furkan Metin (Dk. 83 Ahmet İlhan Özek), Rahmi Salih Kaya, Özgür Deryol, Yusuf Can Esendemir, Kenan Fakılı (Dk. 70 Metehan Yılmaz), Sami Satılmış (Dk. 99 Rıdvan Koçak), Muzaffer Kocaer (Dk. 70 Enis Destan), Şeref Özcan (Dk. 55 Feyttullah Gürlük), Burak İnce, Anıl Arıcıoğlu (Dk. 83 Hüsamettin Yener)
Büyükçekmece Tepecikspor: Taylan Arman, İnanç Ülken, Doğukan Bad (Dk. 55 Ahmet Demir), Koray Koçaslan, Alperen Mehmet Çaylak, Berkay Ceylan, Berkant Taşkıran (Dk. 46 Muharrem Dakes), Ahmet Can Özer (Dk. 101 Orhan Evci), Yasir Akan (Dk. 46 Feridun Kıroğlu - Dk. 66 Erçağ Evirgen), İsmail Baran Karakoç, Yasin Kargı (Dk. 84 Oktay Eramil)
Goller: Dk. 18 Burak İnce, Dk. 41 Muzaffer Kocaer, Dk. 89 Hüsamettin Yener, Dk. 104 Enis Destan, Dk. 118 Ahmet İlhan Özek (Altınordu), Dk. 58 Berkay Ceylan, Dk. 64 Yasin Kargı, Dk. 67 Erçağ Evirgen (Büyükçekmece Tepecikspor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Furkan Metin, Dk. 82 Enis Destan, Dk. 107 Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Dk. 74 Koray Koçaslan (Büyükçekmece Tepecikspor)

Tuzlaspor 0-1 68 Aksaray Belediyespor
Stat: VefaStat: VefaHakemler: Mustafa Hakan Belder, Muhammed Sait Emre Alagöz, Faruk YağlıTuzlaspor: Emre Koyuncu, İbrahim Has, Gökhan Akkan, İbrahim Halil Aksu, Mustafa Emre Can, Safa Kınalı, Selçuk Alibaz (Dk. 76 Sedat Şahintürk), Ahmet Yazar (Dk. 83 Muhammed Sarıkaya), Rahmi Anıl Başaran (Dk. 46 Tayfun Aydoğan), Onat Kutay Kurt (Dk. 65 Bardhi), Diack68 Aksaray Belediyespor: Hasan Çayrak, Muhammet Selim Okur, Alperen Kuyubaşı (Dk. 79 Semih İntepe), Furkan Temir (Dk. 63 Gürcan Gözüm), Furkan Gedik (Dk. 63 Ahmet Tuna Akıl), Yusuf Emre Baran, Hasan Gündoğdu (Dk. 79 Oğuzhan Köseoğlu), Muhammed Can, Mervan Yusuf Yiğit (Dk. 69 Alican Tez), Mehmet Aytemiz, Nurullah SerbestGol: Dk. 30 Mervan Yusuf Yiğit (68 Aksaray Belediyespor)Sarı kartlar: Dk. 39 Furkan Temir, Dk. 85 Alican Tez, Dk. 90 5 Ahmet Tuna Akıl (68 Aksaray Belediyespor)

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#Türkiye Kupası#Altınordu#Büyükçekmece Tepecikspor

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