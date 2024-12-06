×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları çekildi

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye Kupası#Kura Çekimi#Sporanasayfa
Türkiye Kupasında 5. tur kuraları çekildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 15:44

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.

 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle;

Erzurumspor FK - Sakaryaspor

Gaziantep FK-52 Orduspor FK

İskenderunspor - Hatayspor

Muşspor - Antalyaspor

Bucaspor 1928 - Göztepe

Çorluspor 1947 - Kocaelispor

Çaykur Rizespor - Vanspor FK

Kırklarelispor - Adana Demirspor

GMG Kastamonuspor - Bodrum FK

Menemen FK - MKE Ankaragücü

Esenler Erokspor - İstanbulspor

Boluspor - 1461 Trabzon FK

Alanyaspor - Amed Sportif Faaliyetler

Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor

Ümraniyespor - Fatih Karagümrük

Gençlerbirliği - Kasımpaşa

24Erzincanspor - Çorum FK

Konyaspor - Karacabey Belediyespor

Haberin Devamı

Ankara Keçiörengücü - Sivasspor

Beşinci tur müsabakaları 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye Kupası#Kura Çekimi#Sporanasayfa

BAKMADAN GEÇME!