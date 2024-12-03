×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Türkiye Kupası'nda 3. Lig ekibine elendi, istifa etti

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Türkiye Kupası#Iğdırspor
Türkiye Kupasında 3. Lig ekibine elendi, istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 22:15

Trendyol 1. Lig ekibi Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Türkiye Kupası'nda 3. Lig ekibi Muşspor'a elendikleri maçın ardından istifa etti.

Haberin Devamı

Trendyol 1. Lig ekibi Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Iğdır Futbol Kulübü, sahasında 3. Lig ekibi Muşspor'a 3-2 yenilerek elendi.

Yenilgi sonrası Iğdır FK, Yalçın Koşukavak ile ilgili açıklamada bulundu.

Iğdır FK sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak, Muşspor maçı sonrası yönetimimize istifasını sunmuştur. Yönetim kurulumuz yapmış olduğu değerlendirme sonucunda Koşukavak'ın istifasını kabul etmiştir. Yalçın Koşukavak ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Kupasında 3. Lig ekibine elendi, istifa etti

Haberin Devamı

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Kosta Aleksic'in golü ile öne geçti. 1-0
20. dakikada Cem Çelik, rakip yarı alanın sol çaprazından kaleye gönderdiği şutta top ağlara gitti. 1-1
27. dakikada Oğuzhan Özleşen'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
34. dakikada ileri çıkan Yakup Alkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
58. dakikada Yakup Alkan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak yine ağlarla buluştu. 2-3

Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Türkiye Kupası#Iğdırspor

BAKMADAN GEÇME!