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Türkiye Kupası'nda 3. haftanın hakemleri açıklandı

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#Türkiye Kupası#Süper Lig#Sporanasayfa
Türkiye Kupasında 3. haftanın hakemleri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 12:09

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının üçüncü ve son haftasında yarın ile 26 ve 27 Şubat'ta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre müsabakaların hakemleri şu şekilde:

Yarın:

15.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş: Yiğit Arslan

15.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK: Oğuzhan Çakır

15.00 Kırklarelispor-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay

26 Şubat Çarşamba:

15.00 Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor: Melih Aldemir

20.30 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

20.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: Fatih Tokail

20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor: Ömer Faruk Gültekin

27 Şubat Perşembe:

16.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Yasin Kol

16.00 Kasımpaşa-Göztepe: Ömer Tolga Güldibi

16.00 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Burak Olcar

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak

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#Türkiye Kupası#Süper Lig#Sporanasayfa

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