Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can tarafından gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın eşlik etti. Besim Yalçın kura çekimi öncesi eleme turuna ilişkin teknik bilgilendirme yaptı. Kura çekim töreninde kulüp başkanları ve temsilcileri de yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme turu müsabakalarına, 1. Ön Eleme Turu maçlarında tur atlayan 31 takım ve TFF 2. Lig’den 19 olmak üzere toplam 50 takım katıldı. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası statüsü gereği müsabakalar seri başı takımların ev sahipliğinde yapılacak.

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Kura çekimi öncesi açılış konuşmasını yapan TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, Ziraat Türkiye Kupası'nın bir kupadan daha fazlası olduğunu belirtip "Saygıdeğer kulüp başkanları ve yöneticilerimiz, kıymetli basın mensuplarımız ve ekranları başında bizleri izleyen değerli futbolseverler, hepinizi Türkiye Futbol Federasyonu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimine hoş geldiniz. 62 yıldır devam eden, heyecanı, tutkusuyla tüm Türkiye’yi çepeçevre kuşatan bir futbol şöleninden söz ediyoruz. Küçük, büyük takım demeden nice sürprizlerin yaşandığı, birçok oyuncunun vitrine çıktığı, Anadolu’nun her bölgesinin temsil imkanı bulduğu Ziraat Türkiye Kupası, sloganında olduğu gibi gerçekten bir kupadan çok daha fazlası” diye konuştu.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda 28’i amatör, 136’sı profesyonel olmak üzere toplam 164 takımın kupanın en büyüğü olabilmek için mücadele vereceğini hatırlatan Volkan Can, “Şu an kurasını çekeceğimiz 2. Eleme turunda 50 takımımız mücadele edecek. Heyecan yavaş yavaş yükseliyor, üst turlar çok daha çekişmeli, sürprizlere açık maçlara sahne olacaktır. 1. Elemede oynanan 30 maçın 10’unda tur atlayan tarafın uzatmalar veya penaltılar sonucu belirlenmesi de kupadaki rekabetin boyutunu gözler önüne seriyor. Türkiye Kupası aynı zamanda takımlara Avrupa kupalarına en kısa yoldan ulaşmayı vadediyor. Yıllardır kupaya adını veren Ziraat Bankası’na, bu coşkuyu izleyicilerle buluşturan Turkuvaz Medya Grubu’na Türkiye Futbol Federasyonu ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Turnuva boyunca kaybedenin, kazananı tebrik ettiği, fair - playin öne çıktığı, centilmence geçen maçlar temenni ediyorum. Katılan tüm takımlara başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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İŞTE Türkiye Kupası 2. TUR EŞLEŞMELERİ