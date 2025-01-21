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Türkiye Kupası'nda 2. hafta programı açıklandı

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#Türkiye Kupası#Beşiktaş#Fenerbahçe
Türkiye Kupasında 2. hafta programı açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 14:02

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ikinci hafta maçlarının programı belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 4, 5 ve 6 Şubat'ta oynanacak müsabakaların programı şöyle:

4 Şubat Salı

C Grubu

15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)

18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

D Grubu

13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor (Tüpraş)

5 Şubat Çarşamba

A Grubu

13.00 İskenderunspor-Trabzonspor (Stat henüz açıklanmadı)

18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

B Grubu

20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Ülker)

D Grubu

15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)

6 Şubat Perşembe

A Grubu

18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (GAİN Park)

B Grubu

13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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20.45 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

C Grubu

16.00 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)

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#Türkiye Kupası#Beşiktaş#Fenerbahçe

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