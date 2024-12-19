Türkiye Kupası'nda 10 gollü maç! 24Erzincanspor geri dönemedi, Çorum FK gruplara kaldı

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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda nefes kesen bir maç oynandı. 24Erzincanspor ile Çorum FK'nın karşı karşıya geldiği maçı 6-4 kazanan konuk ekip adını grup aşamasına yazdırdı.

Çorum FK, 3. dakikada Ahmethan Köse, 50. dakikada Eren Karadağ, 51. dakikada Ahmethan Köse ve 59. dakkada Mustafa Emre Yalçınkaya'nın golleriyle 4-0'ı bulduktan sonra 24Erzincanspor'un geri dönüş çabası başladı.

68. dakikada Yasin Dülger, 69 ve 70. dakikalarda Şamil Başaran'la goller bulan ev sahibi ekip skoru 4-3'e getirdi.

Çorum FK, 84. dakikada Suat Kaya'nın penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Maçı bırakmayan 24Erzincanspor 86. dakikada Salih Emin Sebetçi'nin golüyle skoru 5-4'e getirdi.

90+5'te Eren Karadağ ile bir gol daha bulan konuk ekip, skoru 6-4'e getirdi ve adını Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yazdırdı.

Stat: Erzincan 13 Şubat

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Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mücahid Adem Çelebi, Azem Zorlu

Anagold 24Erzincanspor: Yunus Emre Kırdal, Arif Emre Eren, Erol Akdağ (Dk. 60 Salih Emin Sebetci), Muhammet Özkal, Doğukan Tuzcu, Eralp Aydın, İrfan Akgün (Dk. 60 Arda Araz), Mervan Yusuf Yiğit (Dk. 60 Hüsamettin Tut), Şamil Başaran, Yasin Dülger, Ali Sefer

Ahlatcı Çorum FK: Mahmut Eren Güler, Mustafa Yalçınkaya, Mehmet Tayfun Dingil (Dk. 89 Burak Kılıçoğlu), Taha İbrahim Rençber, Atila Turan, Atakan Cangöz (Dk. 64 Suat Kaya), Hasan Ege Akdoğan, Ahmethan Köse, Tunahan Ergül (Dk. 46 Amar Catic), Ozan Sol (Dk. 46 Eren Karadağ), Kabongo Kassongo

Goller: Dk. 3 ve 51 Ahmethan Köse, Dk. 49 ve 90+5 Eren Karadağ, Dk. 59 Mustafa Yalçınkaya, Dk. 84 Suat Kaya (Penaltıdan) (Çorum FK), Dk. 68 Yasin Dülger, Dk. 69 ve 75 Şamil Başaran, Dk. 86 Salih Emin Sebetci (Anagold 24Erzincanspor),

Kırmızı Kartlar: Dk. 90 Atila Turan (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 90 Muhammet Özkal (Anagold 24 Erzincanspor)

Sarı Kartlar: Dk. 66 Salih Emin Sebetci, Dk. 90 Eralp Aydın (Anagold 24Erzincanspor), Dk. 90 Atakan Akkaynak (Yedek kulübesinde) (Ahlatcı Çorum FK)