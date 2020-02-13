Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? Fenerbahçe-Trabzonspor maçının tarihi...

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oldu. Antalyaspor, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak Türkiye Kupası'nın son yarı finalisti oldu.

İşte Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri;

Trabzonspor-Fenerbahçe

Alanyaspor-Antalyaspor

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARININ TARİHİ

Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları 3, 4 ya da 5 Mart'a, rövanşlar ise 21, 22 ya da 23 Nisan'da oynanacak.





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