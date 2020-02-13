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Futbol
Haber Giriş: 13.02.2020 - 21:54,Son Güncelleme:/

Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? Fenerbahçe-Trabzonspor maçının tarihi...

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Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? Fenerbahçe-Trabzonspor maçının tarihi...

Antalyaspor'un Türkiye Kupası'nda tur atlamasıyla birlikte yarı final eşleşmeleri belli oldu. Antalyaspor ile Alanyaspor ile eşleşirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor da final için kozlarını paylaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oldu. Antalyaspor, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak Türkiye Kupası'nın son yarı finalisti oldu.

İşte Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri;

Trabzonspor-Fenerbahçe

Alanyaspor-Antalyaspor

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARININ TARİHİ

Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları 3, 4 ya da 5 Mart'a, rövanşlar ise 21, 22 ya da 23 Nisan'da oynanacak.

Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının tarihi...

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