Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? Fenerbahçe-Trabzonspor maçının tarihi...
Antalyaspor'un Türkiye Kupası'nda tur atlamasıyla birlikte yarı final eşleşmeleri belli oldu. Antalyaspor ile Alanyaspor ile eşleşirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor da final için kozlarını paylaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oldu. Antalyaspor, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak Türkiye Kupası'nın son yarı finalisti oldu.
İşte Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri;
Alanyaspor-Antalyaspor
TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARININ TARİHİ
Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları 3, 4 ya da 5 Mart'a, rövanşlar ise 21, 22 ya da 23 Nisan'da oynanacak.
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