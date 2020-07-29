Türkiye Kupası sahibini arıyor! Trabzonspor'un Alanyaspor karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

TRABZONSPOR

- Koronavirüs arasından döndükten sonra önce Göztepe'yi, ardından da Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek hem ligde hem de kupada "şampiyonluk" hedefi koyan Trabzonspor, sonrasında ligde üst üste yaptığı puan kayıpları sonrası Başakşehir'in zirveyi ele geçirmesine engel olamadı.

- Öne geçtiği maçlarda tam 30 puan kaybeden bordo-mavililerde Ünal Karaman'dan sonra Hüseyin Çimşir dönemi de sona erdi ve Türkiye Kupası finalinde takımın başında, son lig maçında olduğu gibi, bir kez daha Eddie Newton yer alacak.

- Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi takımda önemli bir eksik yok. Hafif sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme de İstanbul kafilesinde yerini almıştı.

ALANYASPOR

- Süper Lig'deki son 5 maçının 4'ünü kazanan ve sezonu 5. sırada tamamlayan Alanyaspor, Avrupa Ligi'ne grup aşamasından katılmak için kupada zafere ulaşmak istiyor.

- TD Erol Bulut'un bu maçtan sonra resmen Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenirken, basın toplantısında bu durum kendisine sorulduğunda; "Büyük takımların beni veya herhangi bir oyuncumu kadrosunda görme isteği bizde baskı oluşturmuyor, aksine daha çok motive oluyoruz..." açıklamasında bulundu.

- Erol Bulut ile birlikte Anastasios Bakasetas, Papiss Demba Cisse, Fabrice N'Skala, Welinton ve Junior Fernandes'in gelecekleri bu final maçından sonra netlik kazanacak.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor'un son 17 resmi maçında "karşılıklı gol" izledik.

- Alanyaspor'un son 8 maçının 6'sı "2.5 ÜST" bitti.

- İki takım arasında oynanan 8 maçın sadece 2'sini Trabzonspor kazanabildi. (2 beraberlik - 4 Alanyaspor galibiyeti)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor Kazanır" oldu!

%42'lik kesim lig şampiyonluğunu kaptıran bordo-mavililerin kupa finalinde zafere ulaşmasını bekliyor...

%12'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada her iki takımın da gol atacağını düşünüyor.

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Türk futbolunun yükselen değeri Erol Bulut'un çıkış hikayesi...