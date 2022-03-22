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Türkiye Kupası Nesibe Aydın ilk yarı finalist oldu

#Türkiye Kupası#Nesibe Aydın#Basketbol
Türkiye Kupası Nesibe Aydın ilk yarı finalist oldu

Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçları, Nesibe Aydın - Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla başladı. Maçı 91-80 kazanan Nesibe Aydın, ilk yarı finalist oldu.

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Türkiye Basketbol Federasyonu 2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası heyecanı Mersin'de başladı. Çeyrek final maçları Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan Nesibe Aydın - Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla start aldı. Maça iyi başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk periyotu 29-23 önde tamamladı. İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan Nesibe Aydın, devreye 52-48 önde girdi. Üçüncü periyot karşılıklı sayılarla geçerken, bu periyotu da Nesibe Aydın 74-69 galip kapadı. Son periyotta aradaki sayı farkını biraz daha açan Nesibe Aydın, maçı 91-80 kazanarak, ilk yarı finalist oldu.

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu xx, İbrahim Altıntaş xx, Berk Kurtulmuş xx
Nesibe Aydın: Jessica Thomas 13 xx, Katsiaryna Snytsina 13 xx, Merve Uygül 1 xx, Kamile Nacıckaite 21 xxx, Meltem Yıldızhan 10 xx, Harika Gözde Eldaş 11 xx, Alaina Denise Coates 22 xxx
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mürüvet Uca 7 xx, Merve Arı 13 xx, Duygu Özen 4 xx, Ferda Yıldız 16 xxx, Victoria Ayo Macaulay 27 xxx, Kathleen Mae Doyle 13 xx
1. periyot: 23-29 (Bursa Büyükşehir Belediyespor lehine)
Devre: 52-48 (Nesibe Aydın lehine)
3. periyot: 74-69 (Nesibe Aydın lehine)

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#Türkiye Kupası#Nesibe Aydın#Basketbol

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