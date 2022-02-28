Türkiye Kupası maçları ne zaman? İşte ZTK çeyrek final maç programı

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı start alıyor. Çeyrek finaldeki ilk maçta Trabzonspor Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. İşte, ZTK çeyrek final maç programı...

1 Mart Salı:

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

2 Mart Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)

3 Mart Perşembe:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)