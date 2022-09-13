Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Türkiye Kupası maçında skandal hareketler! Önce tekme, ardından yumruk attı... Erhan Çınar'a büyük tepki

Güncelleme Tarihi:

#Erhan Çınar#Kars 36#Ardahanspor
Türkiye Kupası maçında skandal hareketler Önce tekme, ardından yumruk attı... Erhan Çınara büyük tepki
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 17:10

Serhat Ardahan Spor ile Kars 36 Spor arasında oynanan maçta ev sahibi takım oyuncusu Erhan Çınar, skandal hareketlere imza attı.

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eleme maçında Serhat Ardahan Spor ile Kars 36 Spor arasında oynanan maç sinir harbi şeklinde geçti.

Kars 36'un 4-2 kazandığı maçta futbol sahalarına yakışmayan görüntüler oluştu. Maçın 51. dakikasında her iki takım oyuncuları arasında yaşanan pozisyon gerginliği bir anda kavgaya dönüştü.

Bir anda sahanın içi karışırken ev sahibi takım oyuncusu Erhan Çınar, rakibine vurduğu için ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

ERHAN ÇINAR'DAN SKANDA HAREKETLER! ÖNCE TEKME, ARDINDAN YUMRUK ATTI...

Önce rakibinin boğazını sıkıp iten, ardından ise yerdeki rakibini tekmeleyen Erhan, son olarak yine rakip bir futbolcuya yumruk attı. Serhat Ardahanspor forması giyen Erhan Çınar'ın skandal hareketleri sonrası saha karıştı. Daha sonra emniyet güçleri oyun alanına girdi.

Haberin Devamı

Sakatlanan futbolcu için sağlık ekipleri anında müdahalede bulunurken Çınar, takım arkadaşları tarafından sahanın dışına çıkarıldı.

Gözden Kaçmasın

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Bu sezon yabancı kuralı değişmeyecekTFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Bu sezon yabancı kuralı değişmeyecek!Haberi Görüntüle

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ: FUTBOLDAN MEN EDİLMELİ

Maçı yayıncı kuruluş A Spor'dan takip eden futbolseverler Erhan Çınar'a büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada, 'Erhan Çınar'ın değil yeşil sahalara halı sahalara bile girişi yasaklanmalı', 'Futboldan men edilmeli', 'Lisansı iptal edilmeli' şeklinde paylaşımlar yapıldı.

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erhan Çınar#Kars 36#Ardahanspor

BAKMADAN GEÇME!

Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Dünyanın en yalnız ağacı insanlığa umut oldu İki önemli soruya cevap aranıyor...

Dünyanın en yalnız ağacı insanlığa umut oldu! İki önemli soruya cevap aranıyor...

#Sitka Ladini

BAKMADAN GEÇME!

Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Dünyanın en yalnız ağacı insanlığa umut oldu İki önemli soruya cevap aranıyor...

Dünyanın en yalnız ağacı insanlığa umut oldu! İki önemli soruya cevap aranıyor...

#Sitka Ladini