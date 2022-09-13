Türkiye Kupası maçında skandal hareketler! Önce tekme, ardından yumruk attı... Erhan Çınar'a büyük tepki

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Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eleme maçında Serhat Ardahan Spor ile Kars 36 Spor arasında oynanan maç sinir harbi şeklinde geçti.

Kars 36'un 4-2 kazandığı maçta futbol sahalarına yakışmayan görüntüler oluştu. Maçın 51. dakikasında her iki takım oyuncuları arasında yaşanan pozisyon gerginliği bir anda kavgaya dönüştü.

Bir anda sahanın içi karışırken ev sahibi takım oyuncusu Erhan Çınar, rakibine vurduğu için ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

ERHAN ÇINAR'DAN SKANDA HAREKETLER! ÖNCE TEKME, ARDINDAN YUMRUK ATTI...

Önce rakibinin boğazını sıkıp iten, ardından ise yerdeki rakibini tekmeleyen Erhan, son olarak yine rakip bir futbolcuya yumruk attı. Serhat Ardahanspor forması giyen Erhan Çınar'ın skandal hareketleri sonrası saha karıştı. Daha sonra emniyet güçleri oyun alanına girdi.

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Sakatlanan futbolcu için sağlık ekipleri anında müdahalede bulunurken Çınar, takım arkadaşları tarafından sahanın dışına çıkarıldı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ: FUTBOLDAN MEN EDİLMELİ

Maçı yayıncı kuruluş A Spor'dan takip eden futbolseverler Erhan Çınar'a büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada, 'Erhan Çınar'ın değil yeşil sahalara halı sahalara bile girişi yasaklanmalı', 'Futboldan men edilmeli', 'Lisansı iptal edilmeli' şeklinde paylaşımlar yapıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Serhat Ardahan Spor ile Kars 36 Spor arasındaki maçta oyuncular arasında kavga çıktı.



Ev sahibi ekipten Erhan yerdeki rakibini tekmeledi ve bir futbolcuya yumruk attı...



Emniyet güçleri oyun alanına girdi.pic.twitter.com/ZxxohURj5d — Spor Arena (@sporarena) September 13, 2022

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır)