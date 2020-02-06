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Futbol
Haber Giriş: 06.02.2020 - 13:38,Son Güncelleme:/

Türkiye Kupası maçı sonrası flaş karar! Mevlüt Erdinç...

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Türkiye Kupası maçı sonrası flaş karar! Mevlüt Erdinç...

Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcu Mevlüt Erdinç, sezon içerisinde ligde çok fazla forma şansı bulamamıştı. Sarı-lacivertli yönetim oyuncuyla ilgili sürpriz bir karar aldı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Medipol Başakşehir'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mevlüt Erdinç, ligde beklediği süreyi bulamadı. Süper Lig'de 4 maçta toplam 35 dakika süre alan tecrübeli isim takıma skor katkısı sağlayamadı.

Ancak Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 5 maçta gösterdiği performansla, camiayı mutlu eden deneyimli futbolcuyla ilgili sürpriz bir karar aldığı ortaya çıktı. Fenerbahçe Yönetimi'nin, milli oyuncunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldığı ifade edildi.

Fransa doğumlu olan 32 yaşındaki Mevlüt Erdinç, futbol kariyerine Sochaux altyapısında başladı. Kariyerinde PSG, Rennes, Hannover, Metz, Antalyaspor ve Başakşehir gibi takımlarda forma giydi. A Milli Takım'ın formasını da terleten deneyimli isim, çıktığı 35 maçta 8 gol kaydetti.

Türkiye Kupası maçı sonrası flaş karar Mevlüt Erdinç...

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