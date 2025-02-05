TÜRKİYE KUPASI MAÇI CANLI İZLE: Bodrum FK-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Ziraat Kupası'nda ikinci hafta heyecanı sürüyor. Antalyaspor, bugün deplasmanda Bodrum FK ile mücadele edecek. Beşinci eleme turunda deplasmanda Muşspor ile karşılaşan, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Akdeniz temsilcisi, adını grup aşamasına yazdırdı. Antalyaspor, gruptaki ilk maçında sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. İşte Bodrum FK-Antalyaspor maçı canlı yayın bilgisi...

BODRUM FK-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bodrum FK ve Antalyaspor maçı bugün (5 Şubat) saat 15.30'da başlayacak. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.



Antalyaspor'un başındaki ilk kupa müsabakası özelliği taşıyan Bodrum FK maçında, sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Soner Dikmen, Emre Uzun, Deni Milosevic ve Burak İngenç forma giyemeyecek.