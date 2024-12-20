Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Kupada rakipler belli oluyor

Haberin Devamı

Türkiye Kupası kura çekimi, bugün 16 takımın katılımıyla belli olacak. TFF tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimi sonrası karşılaşmaların tarihleri belli olacak. Peki, Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? İşte, kura çekimi hakkında detaylı bilgiler

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, 20 Aralık 2024 Cuma günü saat 14.30'da TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Kura çekimine kulüp yetkilileri katılacak ve Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak olan bu etkinlik, A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.