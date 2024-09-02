Türkiye Kupası kura çekimi, ne zaman? ZTK kura çekimi ve maç tarihleri bilgileri

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Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 2024-2025 sezonu için maç ve kura takvimi duyuruldu. TFF, ZTK 1. eleme turu eşlemleri için beklenen kura çekimi tarihini paylaştı. Ziraat Türkiye Kupası yeni formatı nasıl olacak, kura çekimi ne zaman? İşte, ZTK kura çekimi ve maç tarihleri hakkında bilgiler

TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2024-2025 sezonunda yeni formatıyla oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kurası 3 Eylül Salı günü çekilecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?



1. Eleme turu: 10-11-12 Eylül 2024

2. Eleme turu: 8- 9 - 10 Ekim 2024

3. Eleme turu: 29 - 30 - 31 Ekim 2024

4. Eleme turu: 3 - 4- 5 Aralık 2024

5. Eleme turu: 17- 18 - 19 Aralık 2024

Grup - 1. maçlar: 7 - 8 - 9 Ocak 2025

Grup - 2. maçlar: 4 - 5 - 6 Şubat 2025

Grup - 3. maçlar: 25 - 26 - 27 Şubat 2025

Çeyrek final: 1 - 2 - 3 Nisan 2025

Yarı final: 22 - 23 veya 24 Nisan 2025

Final: 14 Mayıs 2025