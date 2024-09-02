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Türkiye Kupası kura çekimi, ne zaman? ZTK kura çekimi ve maç tarihleri bilgileri

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#Türkiye Kupası#Ztk#Ztk Kura Çekimi
Türkiye Kupası kura çekimi, ne zaman ZTK kura çekimi ve maç tarihleri bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 15:55

Türkiye Kupası kura çekilişi ile kupada heyecan başlıyor. Türkiye genelinde onlarca takımın katılımıyla gerçekleşecek olan Türkiye Kupası turnuvası, TFF tarafından gerçekleştirilecek kura sonrası resmen başlamış olacak. Peki, Türkiye Kupası kura çekimi, ne zaman? İşte, ZTK kura çekimi ve maç tarihleri bilgileri

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Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 2024-2025 sezonu için maç ve kura takvimi duyuruldu. TFF, ZTK 1. eleme turu eşlemleri için beklenen kura çekimi tarihini paylaştı. Ziraat Türkiye Kupası yeni formatı nasıl olacak, kura çekimi ne zaman? İşte, ZTK kura çekimi ve maç tarihleri hakkında bilgiler

TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2024-2025 sezonunda yeni formatıyla oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kurası 3 Eylül Salı günü çekilecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

1. Eleme turu: 10-11-12 Eylül 2024
2. Eleme turu: 8- 9 - 10 Ekim 2024
3. Eleme turu: 29 - 30 - 31 Ekim 2024
4. Eleme turu: 3 - 4- 5 Aralık 2024
5. Eleme turu: 17- 18 - 19 Aralık 2024
Grup - 1. maçlar: 7 - 8 - 9 Ocak 2025
Grup - 2. maçlar: 4 - 5 - 6 Şubat 2025
Grup - 3. maçlar: 25 - 26 - 27 Şubat 2025
Çeyrek final: 1 - 2 - 3 Nisan 2025
Yarı final: 22 - 23 veya 24 Nisan 2025
Final: 14 Mayıs 2025

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#Türkiye Kupası#Ztk#Ztk Kura Çekimi

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