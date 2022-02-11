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Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Kupada çeyrek final rakipleri belli oluyor...

#Ziraat Türkiye Kupası#Beşiktaş#Alanyaspor
Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta Kupada çeyrek final rakipleri belli oluyor...

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçları Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasıyla tamamlandı. Fenerbahçe ve Galatasaray kupaya erken veda ederken karşılaşmalarda kazanan 8 takım çeyrek final müsabakasına katılmaya hak kazandı. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Beşiktaş oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman saat kaçta? İşte, tüm detaylar.

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Son 16 Turu maçlarının ardından gözler Ziraat Türkiye Kupası kura çekimine çevrildi. Avrupa biletini garantilemek için ZTK Son 16 Turu maçlarına çıkan takımlardan Fenerbahçe ve Galatasaray kupaya erken veda etti. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Beşiktaş oldu. 8 takımın eşleşmelerinin belirleneceği kupada kura çekimi bugün gerçekleşecek.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi bugün 14.30'da İstanbul'da yapılacak.

ÇEYREK FİNAL, YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

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SON 16 TURU MAÇ SONUÇLARI

Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa: 1 - Gaziantep FK: 2

Fatih Karagümrük: 5 - Konyaspor: 4

Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1

Bandırmaspor: 2 - Demir Grup Sivasspor: 4

Hatayspor: 0 - Antalyaspor: 2

Denizlispor: 1 - Trabzonspor: 2

Aytemiz Alanyaspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Penaltılarda 4-2)

Beşiktaş: 0 - Göztepe: 0 (Penaltılarda 3-1)

ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Beşiktaş oldu.

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