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Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yapılacak? 5. Tur kura çekilişi için organizasyon belli oldu

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#Türkiye Kupası#Türkiye Kupası Kura Çekilişi#Ztk Kura
Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yapılacak 5. Tur kura çekilişi için organizasyon belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 11:07

Türkiye Kupası kura çekilişi ile kupada heyecan, 5. Eleme Turu ile devam edecek. Eleme turlarını geçen takımların katılımıyla gerçekleşecek olan Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekilişi, TFF tarafından gerçekleştirilecek. ZTK kura çekimi canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Türkiye Kupası kura çekimi, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ZTK kura çekimi ve maç tarihleri bilgileri

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Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 2024-2025 sezonu için maç ve kura takvimi duyuruldu. TFF, ZTK 5. eleme turu eşlemleri için beklenen kura çekimi tarihini paylaştı. Peki, Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yapılacak? İşte, o detaylar

TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAPILACAK?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.30'da başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.

Kupanın bu aşamasında 4. eleme turunda rakiplerini eleyen 29 takım ve organizasyona bu turdan itibaren katılacak 9 ekip olmak üzere toplam 38 takım yer alacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda rakiplerini eleyenler, gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak.

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Kura çekimi, yayıncı kuruluş A Spor'dan naklen yayımlanacak.

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