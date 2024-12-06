Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yapılacak? 5. Tur kura çekilişi için organizasyon belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 2024-2025 sezonu için maç ve kura takvimi duyuruldu. TFF, ZTK 5. eleme turu eşlemleri için beklenen kura çekimi tarihini paylaştı. Peki, Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yapılacak? İşte, o detaylar

TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAPILACAK?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.30'da başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.

Kupanın bu aşamasında 4. eleme turunda rakiplerini eleyen 29 takım ve organizasyona bu turdan itibaren katılacak 9 ekip olmak üzere toplam 38 takım yer alacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda rakiplerini eleyenler, gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak.

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Kura çekimi, yayıncı kuruluş A Spor'dan naklen yayımlanacak.