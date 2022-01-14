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Canlı: Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oluyor...

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Canlı: Türkiye Kupasında son 16 turu eşleşmeleri belli oluyor...

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oluyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da katıldığı, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimini canlı takip ediyoruz...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oluyor. Eşleşmelerde seri başı olan takımlar arasında Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Hatayspor, Alanyaspor gibi kulüpler yer alıyor. 

Kura çekimi öncesinde söz alan TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'a rahmet, ailesine sabır dileklerini iletti.

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İşte Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri:

Alanyaspor - Adana Demirspor

Fatih Karagümrük - Konyaspor

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak.

SON 16 TURUNDAN İTİBAREN VAR KULLANILACAK

TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, Türkiye Kupası'nda son 16 turundan itibaren VAR kullanılanacağını açıkladı.

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TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi saat 11.30'da başladı. Kura çekilişi, A Spor ekranlarından canlı izlenebilir.



Son 16 Turu’na katılacak takımlar şöyle:

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