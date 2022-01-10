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Türkiye Kupası kura çekilişi için tarih netlik kazandı. Orhan Saka Konferans Salonunda gerçekleşecek kura çekimi törenine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura çekimi A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, Türkiye Kupası kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, o detaylar

TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi, 14 Ocak Cuma günü saat 11.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.



Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak.



Son 16 Turu’na katılacak takımlar şöyle:

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