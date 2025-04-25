Türkiye Kupası Finali'nin oynanacağı tarih ve stadyum belli oldu!

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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalinin Gaziantep'te oynanacağını açıkladı.

TFF'YE BAŞVURU

Finalin adı belli olmasının ardından Galatasaray ve Trabzonspor, karşılaşmanın Gaziantep'te oynanması için TFF'ye başvuru yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası için daha önce Eskişehir'i açıklayan, ancak daha sonra bu kararını iptal eden TFF, kulüplerden gelen bu öneriyi kabul etti ve finali Gaziantep şehrine verdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Ziraat Türkiye Kupası Finali Gaziantep'te oynanacak.

14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerimiz karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır.

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Müsabaka daha önce ilan edildiği üzere 20.45'te başlayacaktır."