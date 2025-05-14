Türkiye Kupası finaline Osimhen damga vurdu! Adını Galatasaray tarihe yazdırdı

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Trabzonspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı - kırmızılılar Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in golleriyle 3-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

ATTIĞI GOLLERLE TARİHE GEÇTİ

Sezon başında Napoli'den kiralanan ve sezon boyunca attığı gollerle adından söz ettiren Victor Osimhen, finalde de durdurulamadı.

Trabzonspor filelerine 2 gol birden bırakan yıldız futbolcu, tarihe geçti.

Mücadelede ikinci yarının henüz başında sağ kanattan Yunus Akgün'ün ara pasında Okay ile ikili mücadelenin ardından topla buluşan Osimhen, sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşunda topu ağlarla buluşturarak farkı 2'ye çıkarttı.

Osimhen, ikinci yarının başında farkı 2'ye çıkartıyor.pic.twitter.com/kOKH5XRrlX — Spor Arena (@sporarena) May 14, 2025

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Karşılaşmanın 63. dakikasında ani gelişen atakta topla buluşan Morata'nın pasında topu alan Yunus Akgün'ün tek pasında ceza sahası solundan Osimhen'in dokunuşu filelerle buluştu.

Sahne bir kez daha Osimhen'inpic.twitter.com/MQiAXTns1Z — Spor Arena (@sporarena) May 14, 2025

G.SARAY'IN EN GOLCÜ YABANCI FUTBOLCUSU

Kişisel olarak en golcü sezonunu geçiren Victor Osimhen, Galatasaray tarihine de geçti. Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılılarla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olan Mario Jardel'i geçerek, rekorun yeni sahibi oldu. Jardel, 2000-2001 sezonunda çıktığı 43 maçta 34 gol sevinci yaşamıştı.

SÜPER LİG'DE DE ZİRVEDE

Osimhen, Süper Lig’de de 24 kez fileleri havalandırmayı başararak gol krallığında zirvede yer alıyor.

MAÇIN ADAMI OSIMHEN

Sarı-kırmızıların kupa zaferiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından spor yazarların oylarıyla maçın oyuncusu 2 golle yıldızlaşan Victor Osimhen aldı.

"REKOR KIRMAK HARİKA BİR DUYGU AMA..."

Şampiyonluğun ardından kırdığı rekorla ilgili açıklamalarda bulunan Nijeryalı santrafor, "Rekor kırmak harika bir duygu ama asıl takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Yunus Akgün bugün harikaydı. Takım arkadaşlarımın sunduğu desteğe karşılık vermek istiyorum. Goller attığım için çok mutluyum ama tarihe geçmek benim için büyük bir zevk. Mücadele etmeye devam edeceğim." şeklinde konuştu.