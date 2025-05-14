Türkiye Kupası finali öncesi Alanzinho, maçın favorisini açıkladı ve şampiyonluğun şifresini verdi: 'Trabzonspor'un kazanma şansını arttırıyor!'

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Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, bugün Gaziantep'te saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Hakem Cihan Aydın'ın düdük çalacağı mücadelenin normal süresinde kazanan çıkmaması durumunda 15'er dakikalık uzatma devreleri oynanacak. Yine kazananın çıkmaması durumunda ise şampiyonu seri penaltı atışları belirleyecek.

Kupa finali öncesi, bordo-mavili formayı 5 yıl boyunca sırtına geçiren ve 16 gol, 22 asistlik performansıyla taraftarların unutamadığı Brezilyalı eski futbolcu Alanzinho, görüşlerini özel olarak Spor Arena’ya anlattı.

Alanzinho'nun yorumları şu şekilde;

"TRABZONSPOR'UN KAZANMA ŞANSINI ARTTIRIYOR"

Bu sezon henüz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı galibiyet alamayan Trabzonspor için finalin dengeleri değiştirebileceğini belirten Alanzinho, "Trabzonspor henüz kazanamadı ama bu bir final ve her şey değişebilir. tek maç... Bu da Trabzonspor'un kazanma şansını arttırıyor" dedi.

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"KUSURSUZ OLMAK ZORUNDA"

Trabzonspor'un Galatasaray karşısında kusursuz olmak zorunda olduğunu dile getiren Sambacı, "Galatasaray, maçın favorisi olacak ve gerçekten çok iyi oynuyorlar. Trabzonspor bu maçı kazanmak istiyorsa kusursuz olmak zorunda. Takımın yıldızlarının da iyi bir gününde olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

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"ARZU VE İSTEK BELİRLEYİCİ FAKTÖR"

Maçın gidişatını belirleyecek en önemli faktörün ise istek ve arzu olduğunu söyleyen Alanzinho, "Bence bu tür maçlarda sahadaki arzu ve istek belirleyici oluyor. Eğer bu sağlanırsa, Trabzonspor'un şampiyon olma şansı çok yüksek." diyerek galibiyetin şifresini verdi.

FATİH TEKKE YORUMU

Fatih Tekke hakkında da görüşlerini aktaran Brezilyalı, "Takımın günlük durumunu çok fazla takip edemiyorum. Daha çok maçları ve sonuçları izliyorum. Ama kulüpte forma giydiği için taraftarla özel bir bağı var. Bu da takımı yukarı çekmesine yardımcı olabilir." diye anlattı.

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"KULÜP, ŞEHİR VE OYUNCULAR HAK EDİYOR"

Finalde yürekten oynayan bir Trabzonspor beklediğini vurgulayan eski efsane, son olarak şunları söyledi: "Sahada istekli, yürekten oynayan bir Trabzonspor bekliyorum. Brezilya'dan çok güçlü bir şekilde destekleyeceğim. Kulüp, şehir ve oyuncular bu kupayı fazlasıyla hak ediyor."