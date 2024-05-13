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Türkiye Kupası finali Olimpiyat Stadı'nda! Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının zirvesi...

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#Türkiye Kupası#Beşiktaş#Trabzonspor
Türkiye Kupası finali Olimpiyat Stadında Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının zirvesi...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 07:00

23 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ev sahipliği yapacağı dev karşılaşmada Olimpiyat Stadı'nda hem Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi kullanılacak hem de yabancı VAR hakemi görev yapacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından ortak kararla Ziraat Türkiye Kupası finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanmasına karar verildiğini duyurdu.

BÜYÜKEKŞİ: GÖNÜLLER RAHAT OLSUN

Büyükekşi, Riva’daki zirve sonrası Türkiye Kupası finalinde Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi kullanılacağını ve yabancı VAR olacağını ifade ederken “Böylelikle herhangi bir spekülasyon olmadan, taraftarların da gönlünün rahat olmasını istiyoruz” dedi. · HASAN Arat, “Maçın Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanmasını istedik. Herkes için doğru bir karar verildi. Federasyon da ılımlı yaklaştı. Trabzon Başkanı Ertuğrul Doğan’a ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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FİNAL TÜRKİYE İÇİN ŞANS

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Ertuğrul Doğan ise “Türk futbolu için bu final çok önemli bir şans. Birliktelik açısından bu çok önemli. Trabzonsporlu ve Beşiktaşlı taraftarlar, centilmence bir taraftarlık örneği ortaya koyacaktır” dedi.

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#Türkiye Kupası#Beşiktaş#Trabzonspor

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