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TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI 🔴Türkiye Kupası Çeyrek Final kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor

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#Türkiye Kupası#Çeyrek Final#Kura Çekimi
TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI 🔴Türkiye Kupası Çeyrek Final kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonsporun rakipleri belli oluyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 11:45

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek olan çekiliş ile 7 Süper Lig ve 1 TFF 2. Lig ekibinin rakibini belirlemiş olacak. Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Beşiktaş, Galatasaray gibi takımların yer alacağı kupa mücadelesi, heyecan dolu anlara tanık edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman ayın kaçında yapılacak? İşte, o detaylar

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Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşmeleri, yarın gerçekleşecek kura çekimi sonrası netlik kazanacak. Çeyrek finalde, gruplarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Beşiktaş seri başı olacak. Bu takımlar, gruplarını ikinci sırada bitiren İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Bodrum FK ile eşleşecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman ayın kaçında yapılacak? İşte, o detaylar

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

ZTK Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi 6 Martta Yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Müsabakaları Kura Çekimi, 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

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Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek final eşleşmeleri, 1-2-3 Nisan tarihlerinde oynanacak.

İSKENDERUNSPOR SÜRPRİZİ

Toplam 8 takımın eşleşeceği karşılaşmada, 7 takım Süper Lig'den yer alırken sadece İskenderunspor TFF 2. Lig takımı olarak rakibini bekleyecek. 

Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Ankaragücü ve Hatayspor takımlarını eleyen İskenderunspor, rabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Beşiktaş takımlarından birisi ile eşleşecek.

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#Türkiye Kupası#Çeyrek Final#Kura Çekimi

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