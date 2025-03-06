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Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşmeleri, yarın gerçekleşecek kura çekimi sonrası netlik kazanacak. Çeyrek finalde, gruplarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Beşiktaş seri başı olacak. Bu takımlar, gruplarını ikinci sırada bitiren İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Bodrum FK ile eşleşecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman ayın kaçında yapılacak? İşte, o detaylar

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

ZTK Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi 6 Martta Yapılacak.



Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Müsabakaları Kura Çekimi, 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

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Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek final eşleşmeleri, 1-2-3 Nisan tarihlerinde oynanacak.

İSKENDERUNSPOR SÜRPRİZİ

Toplam 8 takımın eşleşeceği karşılaşmada, 7 takım Süper Lig'den yer alırken sadece İskenderunspor TFF 2. Lig takımı olarak rakibini bekleyecek.

Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Ankaragücü ve Hatayspor takımlarını eleyen İskenderunspor, rabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Beşiktaş takımlarından birisi ile eşleşecek.