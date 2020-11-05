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Spor Arena
Haber Giriş: 05.11.2020 - 17:34 | Son Güncelleme:

Türkiye Kupası 4. Tur kuraları ne zaman çekilecek? TFF açıkladı

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Türkiye Kupası 4. Tur kuraları ne zaman çekilecek? TFF açıkladı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur, bugün yapılacak maçların ardından sona erecek. Şu ana kadar oynanan müsabakalarda bir üs tura çıkma hakkı elde eden takımların taraftarları, 4. tur kura çekimine odaklandı. Peki, Türkiye Kupası 4. Tur kuraları ne zaman çekilecek?

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi, 6 Kasım'da İstanbul'da yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde saat 14.30’da başlayacak kura çekimine kulüp temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında katılamayacak. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Kurada 3. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig’den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor yer alacak.

Kupada 4. tur müsabakaları kurasına 26 takım seribaşı olarak katılacak ve diğer 26 takım ile eşleşecek. Müsabakalar seribaşı takımların sahasında tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

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