Türkiye Kupası 2022 Dörtlü Finali’ne doğru

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Anaokulunu vurdular Ukrayna şokta... İlk görüntüler geldiAnaokulunu vurdular! Ukrayna şokta... İlk görüntüler geldi#Rusya
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar#Sıla
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’#Gayrimenkul
Erdoğanın talimatının ardından... AK Partili belediyelerden suda KDV indirimiErdoğan'ın talimatının ardından... AK Partili belediyelerden suda KDV indirimi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan belediye başkanlarına su tarifelerinde indirim çağrısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına su tarifelerinde indirim çağrısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İtiraf ettiler... Ateş hattındayız Dünya şaşkına döndüİtiraf ettiler... 'Ateş hattındayız' Dünya şaşkına döndü! #Hong Kong
Dünyayı tedirgin eden açıklama: Her an savaş patlak verebilirDünyayı tedirgin eden açıklama: Her an savaş patlak verebilir#RUSYA
Çanakkale Boğazı’nda korkutan görüntü Müsilaj geri döndüÇanakkale Boğazı’nda korkutan görüntü! Müsilaj geri döndü#Çanakkale Boğazı
16 yaşındaki Sılanın öldürülmesi... Bakan Soyludan açıklama16 yaşındaki Sıla'nın öldürülmesi... Bakan Soylu'dan açıklama#İçişleri Bakanı
Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladıSon dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Uğur Şahinden flaş varyant açıklamasıUğur Şahin'den flaş varyant açıklaması#Koronavirüs
Yüz binlerce dolar söz konusu... Bunlara dikkat Hem paranızdan hem de kalbinizden olmayınYüz binlerce dolar söz konusu... Bunlara dikkat! Hem paranızdan hem de kalbinizden olmayın#Flört Uygulaması
Son dakika... Enerji Bakanından çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...Son dakika... Enerji Bakanı'ndan çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...#Fatih Dönmez
Zor günler geçiren Kraliçe 2nci Elizabethin son hali: Gördüğünüz gibi, hareket edemiyorumZor günler geçiren Kraliçe 2'nci Elizabeth'in son hali: Gördüğünüz gibi, hareket edemiyorum!#Kraliçe Elizabeth
17 ülke oldu Covid-19 kısıtlamaları kalkıyor... Bu dalgadan en çok etkilenecek grup...17 ülke oldu! Covid-19 kısıtlamaları kalkıyor... 'Bu dalgadan en çok etkilenecek grup...'#Koronavirüs
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Türkiye Kupası 2022 Dörtlü Finali’ne doğru

#Basketbol#Basketbol Türkiye Kupası#Ergin Ataman
Türkiye Kupası 2022 Dörtlü Finali’ne doğru

Bursa’da 18-20 Şubat tarihlerinde Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan Bitci Türkiye Kupası 2022 Dörtlü Final heyecanına bir gün kala takımların başantrenörleri ve takım kaptanları basın toplantısı düzenledi.

Haberin Devamı

Yarın oynanacak Fenerbahçe Beko - Galatasaray NEF, Anadolu Efes - Darüşşafaka maçlarının kazananı pazar günü finalde karşılaşacak. TBF Erkek Ligleri Direktörü Turgay Çataloluk, pandemi şartları nedeniyle geçtiğimiz sezon gerçekleştiremedikleri Türkiye Kupası’nı, basketbol şehri Bursa’da yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, “Türkiye Kupası organizasyonları günlük performansların öne çıktığı sürprizlere açık turnuvalar olmuştur. Çok zorlu ve çekişmeli çeyrek final karşılaşmaları sonucunda takımlarımızı tebrik etmek istiyorum. Kendilerine başarı ve bol şans diliyorum” dedi. TBF Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Dinçer ise, “Bursa, spora verdiği önemle öne çıkıyor. 4 takımı şehrimizde ağırlayacağız. Bütün takımlarımıza başarılar ve sakatlıksız, keyifli maçlar diliyorum. Bursa bir spor şehridir, basketbol da çok ciddi anlamda değer görür ve yaygındır” diye konuştu.

Haberin Devamı

"BU ORGANİZASYONA DEĞER VERİYORUZ"

Fenerbahçe Başantrenör Aleksander Djordjevic de, burada olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, “TOFAŞ’a karşı oynadığımız çok yoğun maç sonrası yarın derbide Galatasaray ile karşılaşacağız. Çok yoğun bir programdan geçiyoruz. Bu organizasyona değer veriyoruz. Bu organizasyon tek maç usulü oynandığı için bizim için oldukça önemli” dedi.

Türkiye Kupası 2022 Dörtlü Finali’ne doğru

Fenerbahçe Beko Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu da, “Herkes yoğun bir tempodan geliyor ve tabii ki ama biz de kupaya önem veriyoruz. Kazanmak istiyoruz. TOFAŞ maçı bizim için zorlu bir maçtı ama sonunda kazanarak 4’lü finale kalmayı başardık. Derbi maçı da bizim için çok değerli ve özel bir maç. Biz buraya kupayı kazanmaya geldik ama adım adım bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"MAÇA İYİ HAZIRLANDIK"

Galatasaray NEF Başantrenörü Ekrem Memnun ise, “Bizim için sezon öncesi hedeflerimizden bir tanesi burada olabilmekti. İkincisi ise kupayı kazanmak. Kupayı kazanmak için her takımın şansı yüzde 25. Maça da iyi hazırlandık. Bu maça bakacağız, kazanmak için oynayacağız. Bizler de kupayı kazanmak ve çok iyi bir mücadele sergilemek istiyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Galatasaray NEF Kaptanı Göksenin Köksal da, “Fenerbahçe maçları bizim için her zaman özeldir, taraftarımızı arkamıza almamız lazım. Fenerbahçe de çok iyi bir takım ama biz de buraya kupayı almaya geldik. Kupaya uzanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"BUNDAN DAHA SAÇMA KURAL OLAMAZ"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise, “Öncelikle Darüşşafaka takımını sezon boyunca gösterdiği performans için kutluyorum. Kupayı kazanmak istiyoruz. Gerek Türkiye liginde gerekse Avrupa kupasında sert, mücadeleci, dinamik bir basketbolla keyif veriyorlar. Tabi ki Türkiye Kupası da tek bir maç. Darüşşafaka Basketbol ile ligin ilk yarısında zorlu bir maç oynadık. Buraya katılan bütün takımlar gibi biz de son Türkiye Ligi şampiyonu olarak 2 yıl aradan sonra düzenlenen bu Türkiye Kupası'nda da kazanmak istiyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Ayrıca FIBA ve Eurolig tarafından düzenlenen maçlardaki fikstür yoğunluğuna dikkat çeken Ataman, "Bu çekişmeden en fazla mağdur olan oyuncular oluyor. Nitekim, kupa maçlarından sonra milli takım maçları var, aynı dönemde de Euroleague maçları var. Bazı oyuncular 4-5 gün içinde 3 maç oynamak durumunda kalacaklar. İnşallah bir sakatlık olmaz. Bir sporu aşağı çekmek için bundan daha saçma kural olamaz. Hatırlarsanız bundan önceki Türk Milli Takımı'nın maçı olduğu gün, aynı saatte Türkiye’nin iki Euroleague takımı derbi maçı yaptı. Basketbolu hiç bilmeyen birisi olsanız, televizyonu açsanız şaşırırsınız. Dünyanın hiçbir dalında böyle bir saçmalık olmaz. Nedense basketbolu yönetenler bir çözüm bulmuyorlar, sonuçta mağdur olanlar da sporcular oluyor. Milli takımda oynamak önemli ama diğer taraftan Euroleague maçları var ve bu maçların da ne kadar önemli olduğu, herkesin profesyonel yaşamında burada kariyer yaptığı her maçın final havasında geçtiğini hepimiz biliyoruz. Bakalım nereye kadar gidecek. Belki bir sporcu, Allah korusun çok büyük bir sakatlık geçirecek, spor hayatı bitecek, o zaman herkes uyanacak" şeklinde konuştu. 

Haberin Devamı

Anadolu Efes Takım Kaptanı Doğuş Balbay da, “Her takım zorlu maçlardan geliyorlar. Her maç final havasında geçecek. Bursa’da oynanmasından dolayı biz de mutluluk duyuyoruz çünkü tutkulu basketbol seyircileri var. Biz de hedeflerimizden biri olan bu kupaya, burada uzanmak istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

"MAÇA İYİ HAZIRLANDIK"

Galatasaray NEF Başantrenörü Ekrem Memnun ise, “Bizim için sezon öncesi hedeflerimizden bir tanesi burada olabilmekti. İkincisi ise kupayı kazanmak. Kupayı kazanmak için her takımın şansı yüzde 25. Maça da iyi hazırlandık. Bu maça bakacağız, kazanmak için oynayacağız. Bizler de kupayı kazanmak ve çok iyi bir mücadele sergilemek istiyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Türkiye Kupası 2022 Dörtlü Finali’ne doğru

Galatasaray NEF Kaptanı Göksenin Köksal da, “Fenerbahçe maçları bizim için her zaman özeldir, taraftarımızı arkamıza almamız lazım. Fenerbahçe de çok iyi bir takım ama biz de buraya kupayı almaya geldik. Kupaya uzanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"BUNDAN DAHA SAÇMA KURAL OLAMAZ"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise, “Öncelikle Darüşşafaka takımını sezon boyunca gösterdiği performans için kutluyorum. Kupayı kazanmak istiyoruz. Gerek Türkiye liginde gerekse Avrupa kupasında sert, mücadeleci, dinamik bir basketbolla keyif veriyorlar. Tabi ki Türkiye Kupası da tek bir maç. Darüşşafaka Basketbol ile ligin ilk yarısında zorlu bir maç oynadık. Buraya katılan bütün takımlar gibi biz de son Türkiye Ligi şampiyonu olarak 2 yıl aradan sonra düzenlenen bu Türkiye Kupası'nda da kazanmak istiyoruz" dedi.

Ayrıca FIBA ve Eurolig tarafından düzenlenen maçlardaki fikstür yoğunluğuna dikkat çeken Ataman, "Bu çekişmeden en fazla mağdur olan oyuncular oluyor. Nitekim, kupa maçlarından sonra milli takım maçları var, aynı dönemde de Euroleague maçları var. Bazı oyuncular 4-5 gün içinde 3 maç oynamak durumunda kalacaklar. İnşallah bir sakatlık olmaz. Bir sporu aşağı çekmek için bundan daha saçma kural olamaz. Hatırlarsanız bundan önceki Türk Milli Takımı'nın maçı olduğu gün, aynı saatte Türkiye’nin iki Euroleague takımı derbi maçı yaptı. Basketbolu hiç bilmeyen birisi olsanız, televizyonu açsanız şaşırırsınız. Dünyanın hiçbir dalında böyle bir saçmalık olmaz. Nedense basketbolu yönetenler bir çözüm bulmuyorlar, sonuçta mağdur olanlar da sporcular oluyor. Milli takımda oynamak önemli ama diğer taraftan Euroleague maçları var ve bu maçların da ne kadar önemli olduğu, herkesin profesyonel yaşamında burada kariyer yaptığı her maçın final havasında geçtiğini hepimiz biliyoruz. Bakalım nereye kadar gidecek. Belki bir sporcu, Allah korusun çok büyük bir sakatlık geçirecek, spor hayatı bitecek, o zaman herkes uyanacak" şeklinde konuştu. 

Anadolu Efes Takım Kaptanı Doğuş Balbay da, “Her takım zorlu maçlardan geliyorlar. Her maç final havasında geçecek. Bursa’da oynanmasından dolayı biz de mutluluk duyuyoruz çünkü tutkulu basketbol seyircileri var. Biz de hedeflerimizden biri olan bu kupaya, burada uzanmak istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basketbol#Basketbol Türkiye Kupası#Ergin Ataman

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

#Metaverse

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

#Metaverse