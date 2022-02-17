Türkiye Kupası 2022 Dörtlü Finali’ne doğru

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Yarın oynanacak Fenerbahçe Beko - Galatasaray NEF, Anadolu Efes - Darüşşafaka maçlarının kazananı pazar günü finalde karşılaşacak. TBF Erkek Ligleri Direktörü Turgay Çataloluk, pandemi şartları nedeniyle geçtiğimiz sezon gerçekleştiremedikleri Türkiye Kupası’nı, basketbol şehri Bursa’da yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, “Türkiye Kupası organizasyonları günlük performansların öne çıktığı sürprizlere açık turnuvalar olmuştur. Çok zorlu ve çekişmeli çeyrek final karşılaşmaları sonucunda takımlarımızı tebrik etmek istiyorum. Kendilerine başarı ve bol şans diliyorum” dedi. TBF Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Dinçer ise, “Bursa, spora verdiği önemle öne çıkıyor. 4 takımı şehrimizde ağırlayacağız. Bütün takımlarımıza başarılar ve sakatlıksız, keyifli maçlar diliyorum. Bursa bir spor şehridir, basketbol da çok ciddi anlamda değer görür ve yaygındır” diye konuştu.

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"BU ORGANİZASYONA DEĞER VERİYORUZ"

Fenerbahçe Başantrenör Aleksander Djordjevic de, burada olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, “TOFAŞ’a karşı oynadığımız çok yoğun maç sonrası yarın derbide Galatasaray ile karşılaşacağız. Çok yoğun bir programdan geçiyoruz. Bu organizasyona değer veriyoruz. Bu organizasyon tek maç usulü oynandığı için bizim için oldukça önemli” dedi.

Fenerbahçe Beko Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu da, “Herkes yoğun bir tempodan geliyor ve tabii ki ama biz de kupaya önem veriyoruz. Kazanmak istiyoruz. TOFAŞ maçı bizim için zorlu bir maçtı ama sonunda kazanarak 4’lü finale kalmayı başardık. Derbi maçı da bizim için çok değerli ve özel bir maç. Biz buraya kupayı kazanmaya geldik ama adım adım bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"MAÇA İYİ HAZIRLANDIK"

Galatasaray NEF Başantrenörü Ekrem Memnun ise, “Bizim için sezon öncesi hedeflerimizden bir tanesi burada olabilmekti. İkincisi ise kupayı kazanmak. Kupayı kazanmak için her takımın şansı yüzde 25. Maça da iyi hazırlandık. Bu maça bakacağız, kazanmak için oynayacağız. Bizler de kupayı kazanmak ve çok iyi bir mücadele sergilemek istiyoruz” dedi.

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Galatasaray NEF Kaptanı Göksenin Köksal da, “Fenerbahçe maçları bizim için her zaman özeldir, taraftarımızı arkamıza almamız lazım. Fenerbahçe de çok iyi bir takım ama biz de buraya kupayı almaya geldik. Kupaya uzanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"BUNDAN DAHA SAÇMA KURAL OLAMAZ"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise, “Öncelikle Darüşşafaka takımını sezon boyunca gösterdiği performans için kutluyorum. Kupayı kazanmak istiyoruz. Gerek Türkiye liginde gerekse Avrupa kupasında sert, mücadeleci, dinamik bir basketbolla keyif veriyorlar. Tabi ki Türkiye Kupası da tek bir maç. Darüşşafaka Basketbol ile ligin ilk yarısında zorlu bir maç oynadık. Buraya katılan bütün takımlar gibi biz de son Türkiye Ligi şampiyonu olarak 2 yıl aradan sonra düzenlenen bu Türkiye Kupası'nda da kazanmak istiyoruz" dedi.

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Ayrıca FIBA ve Eurolig tarafından düzenlenen maçlardaki fikstür yoğunluğuna dikkat çeken Ataman, "Bu çekişmeden en fazla mağdur olan oyuncular oluyor. Nitekim, kupa maçlarından sonra milli takım maçları var, aynı dönemde de Euroleague maçları var. Bazı oyuncular 4-5 gün içinde 3 maç oynamak durumunda kalacaklar. İnşallah bir sakatlık olmaz. Bir sporu aşağı çekmek için bundan daha saçma kural olamaz. Hatırlarsanız bundan önceki Türk Milli Takımı'nın maçı olduğu gün, aynı saatte Türkiye’nin iki Euroleague takımı derbi maçı yaptı. Basketbolu hiç bilmeyen birisi olsanız, televizyonu açsanız şaşırırsınız. Dünyanın hiçbir dalında böyle bir saçmalık olmaz. Nedense basketbolu yönetenler bir çözüm bulmuyorlar, sonuçta mağdur olanlar da sporcular oluyor. Milli takımda oynamak önemli ama diğer taraftan Euroleague maçları var ve bu maçların da ne kadar önemli olduğu, herkesin profesyonel yaşamında burada kariyer yaptığı her maçın final havasında geçtiğini hepimiz biliyoruz. Bakalım nereye kadar gidecek. Belki bir sporcu, Allah korusun çok büyük bir sakatlık geçirecek, spor hayatı bitecek, o zaman herkes uyanacak" şeklinde konuştu.

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Anadolu Efes Takım Kaptanı Doğuş Balbay da, “Her takım zorlu maçlardan geliyorlar. Her maç final havasında geçecek. Bursa’da oynanmasından dolayı biz de mutluluk duyuyoruz çünkü tutkulu basketbol seyircileri var. Biz de hedeflerimizden biri olan bu kupaya, burada uzanmak istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

"MAÇA İYİ HAZIRLANDIK"

Galatasaray NEF Başantrenörü Ekrem Memnun ise, “Bizim için sezon öncesi hedeflerimizden bir tanesi burada olabilmekti. İkincisi ise kupayı kazanmak. Kupayı kazanmak için her takımın şansı yüzde 25. Maça da iyi hazırlandık. Bu maça bakacağız, kazanmak için oynayacağız. Bizler de kupayı kazanmak ve çok iyi bir mücadele sergilemek istiyoruz” dedi.

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Galatasaray NEF Kaptanı Göksenin Köksal da, “Fenerbahçe maçları bizim için her zaman özeldir, taraftarımızı arkamıza almamız lazım. Fenerbahçe de çok iyi bir takım ama biz de buraya kupayı almaya geldik. Kupaya uzanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"BUNDAN DAHA SAÇMA KURAL OLAMAZ"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise, “Öncelikle Darüşşafaka takımını sezon boyunca gösterdiği performans için kutluyorum. Kupayı kazanmak istiyoruz. Gerek Türkiye liginde gerekse Avrupa kupasında sert, mücadeleci, dinamik bir basketbolla keyif veriyorlar. Tabi ki Türkiye Kupası da tek bir maç. Darüşşafaka Basketbol ile ligin ilk yarısında zorlu bir maç oynadık. Buraya katılan bütün takımlar gibi biz de son Türkiye Ligi şampiyonu olarak 2 yıl aradan sonra düzenlenen bu Türkiye Kupası'nda da kazanmak istiyoruz" dedi.

Ayrıca FIBA ve Eurolig tarafından düzenlenen maçlardaki fikstür yoğunluğuna dikkat çeken Ataman, "Bu çekişmeden en fazla mağdur olan oyuncular oluyor. Nitekim, kupa maçlarından sonra milli takım maçları var, aynı dönemde de Euroleague maçları var. Bazı oyuncular 4-5 gün içinde 3 maç oynamak durumunda kalacaklar. İnşallah bir sakatlık olmaz. Bir sporu aşağı çekmek için bundan daha saçma kural olamaz. Hatırlarsanız bundan önceki Türk Milli Takımı'nın maçı olduğu gün, aynı saatte Türkiye’nin iki Euroleague takımı derbi maçı yaptı. Basketbolu hiç bilmeyen birisi olsanız, televizyonu açsanız şaşırırsınız. Dünyanın hiçbir dalında böyle bir saçmalık olmaz. Nedense basketbolu yönetenler bir çözüm bulmuyorlar, sonuçta mağdur olanlar da sporcular oluyor. Milli takımda oynamak önemli ama diğer taraftan Euroleague maçları var ve bu maçların da ne kadar önemli olduğu, herkesin profesyonel yaşamında burada kariyer yaptığı her maçın final havasında geçtiğini hepimiz biliyoruz. Bakalım nereye kadar gidecek. Belki bir sporcu, Allah korusun çok büyük bir sakatlık geçirecek, spor hayatı bitecek, o zaman herkes uyanacak" şeklinde konuştu.

Anadolu Efes Takım Kaptanı Doğuş Balbay da, “Her takım zorlu maçlardan geliyorlar. Her maç final havasında geçecek. Bursa’da oynanmasından dolayı biz de mutluluk duyuyoruz çünkü tutkulu basketbol seyircileri var. Biz de hedeflerimizden biri olan bu kupaya, burada uzanmak istiyoruz” açıklamalarında bulundu.