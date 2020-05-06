Türkiye KEMPO Federasyonu'nun yeni asbaşkanı Adnan Baduk oldu!

Türkiye KEMPO Savunma Sporları Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan kurulların yeniden oluşması, il temsilcilerinin ve asbaşkanların atanması; 06.05.2020 tarihli TKSSF019 sayılı yönetim kurulu kararıyla alınmıştır.

İstanbul Ticaret Odası Asbaşkanı Adnan Baduk, KEMPO Savunma Sporları Federasyonu'nun asbaşkanlığına getirildi.

Konuyla ilgili konuşan federasyon başkanı Halis Avşar; "Genç yatırımcı iş adamlarımız ile Türk sporuna ve sporculara daha iyi destek ve hizmette bulunacağız. Sporcularımız ise dünya ve avrupa şampiyonalarında ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil edecektir. Ülkemizde KEMPO sporunun hak ettiği değere çıkarmak için el ele vermenin tam zamanıdır. Görevlendirmelerimizde adalet ve liyakat temek prensibimiz olacaktır." dedi.