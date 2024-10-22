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Türkiye Kaykay Federasyonu’nun yeni başkanı Fahrettin Yıldız oldu

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#Türkiye Kaykay Federasyonu#Kaykay#Fahrettin Yıldız
Türkiye Kaykay Federasyonu’nun yeni başkanı Fahrettin Yıldız oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 17:59

Türkiye Kaykay Federasyonu’nun 2. Olağan seçimli Genel Kurulu, Ankara'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

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Genel kurulda kullanılan 153 oyun 75'ini alan Fahrettin Yıldız, federasyonun yeni başkanı oldu. Metin Ayvazoğlu ise 74 oy alırken, 4 oy geçersiz sayıldı.

Fahrettin Yıldız başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Mustafa Süslü, Mehmet Tunç Turgut, Seyfettin Şahan, Cavit Bardak, Fatih Yüksel, Osman Beyazıtoğlu, Emrah Akbaş, Mustafa Yasin Taş, Özgür Mülazımoğlu ve Murat Can Erbayraktar yer aldı.

Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurul toplantısında, faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

Türkiye Kaykay Federasyonu’nun yeni başkanı Fahrettin Yıldız oldu

FAHRETTİN YILDIZ GÖREVE BAŞLADI

Türkiye Kaykay Federasyonu’nun 2.Olağan Genel Kurulunda Başkanlığa seçilen Fahrettin Yıldız görevine başladı. Başkan Fahrettin Yıldız ve Yönetim Kurulu Üyeleri, federasyon binasına gelerek resmen göreve başladı. Federasyon personeli ile tanışan Fahrettin Yıldız, “Bugün itibarıyla görevimizin başındayız. Branşımızın gelişmesi için elimden geleni yönetimimiz ile birlikte yapacağız. Bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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#Türkiye Kaykay Federasyonu#Kaykay#Fahrettin Yıldız

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