TÜRKİYE - KARADAĞ MİLLİ MAÇ CANLI YAYIN 🔴|| Türkiye Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda bugün mü? Muhtemel 11'lerbelli oldu!

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçına Karadağ ile çıkıyor. Türkiye'nin ev sahipliğindeki karşılaşma öncesinde ise Türkiye - Karadağ maçı canlı yayın kanalı ve saati en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Milliler UEFA Uluslar Ligi B Grubu 3. ve 4. maçları kapmasında ilk önce Karadağ ile daha sonra ile İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Karadağ maçı öncesinde Türkiye 4 puanla aynı puana sahip Galler'in averajla önünde lider durumda bulunuyor. Grupta 3 puanlı İzlanda 3. sırada, puanı bulunmayan Karadağ ise son sırada yer alıyor. Peki, Milli Maç ne zaman bugün mü? Türkiye Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye - Karadağ maçı canlı yayın kanalı ve saati...

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



UEFA Uluslar B Ligi grubunda mücadele eden A Milli Takım Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Karadağ maçı, 11 Ekim 2024 Cuma günü bugün saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?



A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü yani bugün Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Karadağ ise ilk maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-0, sahasında da Galler'e 2-1 mağlup oldu.

Üçüncü maçlar öncesinde Türkiye 4 puanla aynı puana sahip Galler'in averajla önünde lider durumda bulunuyor. Grupta 3 puanlı İzlanda 3. sırada, puanı bulunmayan Karadağ ise son sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Bu akşam oynanacak karşılaşma öncesinde Vincenzo Montella ve Miodrag Radulovic'in sahaya çıkaracağı muhtemel 11'ler belli oldu. İşte Türkiye ve Karadağ'ın muhtemel 11'leri:

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Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Karadağ: Milan Mijatovic, Adam Marusic, Nikola Sipcic, Andrija Vukcevic, Milos Brnovic, Vladimir Jovovic, Driton Camaj, Stevan Jovetic, Nikola Krstovic, Stefan Mugosa