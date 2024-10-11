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TÜRKİYE - KARADAĞ MİLLİ MAÇ CANLI YAYIN 🔴|| Türkiye Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda bugün mü? Muhtemel 11'lerbelli oldu!

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#Türkiye#Karadağ#Maç
TÜRKİYE - KARADAĞ MİLLİ MAÇ CANLI YAYIN 🔴|| Türkiye Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda bugün mü Muhtemel 11lerbelli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 09:28

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda Karadağ'ı konuk ediyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde heyecan dolu geri sayım devam ederken maçın tarihi, saati ve yayıncı kuruluşu gibi detaylar ise karşılaşma öncesinde en çok merak edilip araştırılan ayrıntılar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bu bağlamda, "Milli maç ne zaman?" ve "Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorularının cevabı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Hemen belirtelim ki maçın tarihi, saati ve kanalı ile Vincenzo Montella ve Miodrag Radulovic'in muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Türkiye Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ne zaman bugün mü? Merak edilen ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Türkiye Karadağ Milli Maç canlı yayın kanalı ve saati...

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçına Karadağ ile çıkıyor. Türkiye'nin ev sahipliğindeki karşılaşma öncesinde ise Türkiye - Karadağ maçı canlı yayın kanalı  ve saati en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Milliler UEFA Uluslar Ligi B Grubu  3. ve 4. maçları kapmasında ilk önce Karadağ ile daha sonra ile İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Karadağ maçı öncesinde Türkiye 4 puanla aynı puana sahip Galler'in averajla önünde lider durumda bulunuyor. Grupta 3 puanlı İzlanda 3. sırada, puanı bulunmayan Karadağ ise son sırada yer alıyor. Peki, Milli Maç ne zaman bugün mü? Türkiye Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye - Karadağ maçı canlı yayın kanalı ve saati...

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar B Ligi grubunda mücadele eden A Milli Takım Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Karadağ maçı, 11 Ekim 2024 Cuma günü bugün saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü yani bugün Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Karadağ ise ilk maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-0, sahasında da Galler'e 2-1 mağlup oldu.

Üçüncü maçlar öncesinde Türkiye 4 puanla aynı puana sahip Galler'in averajla önünde lider durumda bulunuyor. Grupta 3 puanlı İzlanda 3. sırada, puanı bulunmayan Karadağ ise son sırada yer alıyor.

TÜRKİYE - KARADAĞ MİLLİ MAÇ CANLI YAYIN 🔴|| Türkiye Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda bugün mü Muhtemel 11lerbelli oldu

MUHTEMEL 11'LER

Bu akşam oynanacak karşılaşma öncesinde Vincenzo Montella ve Miodrag Radulovic'in sahaya çıkaracağı muhtemel 11'ler belli oldu. İşte Türkiye ve Karadağ'ın muhtemel 11'leri:

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TürkiyeUğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Karadağ: Milan Mijatovic, Adam Marusic, Nikola Sipcic, Andrija Vukcevic, Milos Brnovic, Vladimir Jovovic, Driton Camaj, Stevan Jovetic, Nikola Krstovic, Stefan Mugosa

 

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#Türkiye#Karadağ#Maç

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