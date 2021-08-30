Türkiye - Karadağ maçının hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Bastien'in yardımcıları Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu olacak.



Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Jeremie Pignard yapacak. Maçta aynı ülkeden Benoit Millot, Video Yardımcı Hakem (VAR), Willy Delajod da Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev alacak.