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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.08.2021 - 12:41 | Son Güncelleme:

Türkiye - Karadağ maçının hakemi belli oldu

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Türkiye - Karadağ maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 1 Eylül Çarşamba günü Karadağ ile oynayacağı maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Bastien'in yardımcıları Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Jeremie Pignard yapacak. Maçta aynı ülkeden Benoit Millot, Video Yardımcı Hakem (VAR), Willy Delajod da Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev alacak.

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